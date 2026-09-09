Germania ar putea ajuta Kievul să îi identifice pe refugiații ucraineni de vârstă militară din țară pentru a fi trimiși pe front

Ucraina se află sub lege marțială din februarie 2022, iar bărbaților cu vârste cuprinse între 25 și 60 de ani, eligibili pentru serviciul militar, le este interzis să părăsească țara. Foto: Getty Images

Germania ia în calcul să ajute Ucraina să identifice și să contacteze bărbații ucraineni de vârstă militară aflați pe teritoriul său, folosind datele autorităților germane despre cei care au permis de ședere sau beneficiază de ajutoare sociale, potrivit Politico.

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a declara într-un interviu că Berlinul ar putea pune la dispoziția autorităților ucrainene date despre bărbații ucraineni care dețin permise de ședere în Germania.

„Știm cine locuiește aici. De exemplu, știm cine primește ajutoare sociale sau cine este înregistrat aici”, a declarat Wadephul. Pe baza acestor date, acești bărbați ar putea „fi contactați de guvernul ucrainean și chemați” să revină. Întregul proces, însă, ar trebui să se desfășoare „fără constrângere”, a adăugat ministrul.

Aproximativ un milion de refugiați ucraineni au obținut un permis de ședere temporară în Germania după invazia pe scară largă declanșată de Rusia împotriva Ucrainei, inclusiv aproximativ 450.000 de bărbați, potrivit datelor oficiale din 2025.

Ucraina se află sub lege marțială din februarie 2022, iar bărbaților cu vârste cuprinse între 25 și 60 de ani, eligibili pentru serviciul militar, le este interzis să părăsească țara. În prezent, aproximativ 1,17 milioane de bărbați ucraineni adulți beneficiază de protecție temporară în Uniunea Europeană, iar prezența lor în afara Ucrainei a fost un subiect de discuție între Kiev, Bruxelles și capitalele statelor membre.

Cancelarul german Friedrich Merz i-a cerut președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, în noiembrie 2025, să limiteze plecarea tinerilor bărbați din Ucraina. Iar în aprilie anul acesta, Zelenski a declarat, într-o conferință de presă susținută alături de Merz, că întoarcerea bărbaților de vârstă militară este „o chestiune de echitate”.

În iulie, Uniunea Europeană a exclus bărbații de vârstă militară din schema sa de protecție pentru refugiați, invocând „nevoile militare în continuă evoluție ale Ucrainei”. Măsura se aplică doar noilor solicitanți, nu și bărbaților care locuiesc deja în Uniunea Europeană.