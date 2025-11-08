Germania primește noul avion-santinelă Poseidon. Rolul acestuia este să vâneze submarinele lui Putin

Aeronava poate parcurge peste 7.000 de kilometri și este echipată cu cinci torpile ușoare MK-54. sursa foto: Agerpres

Primul avion P-8A Poseidon al Germaniei a aterizat vineri la Berlin, unde a fost întâmpinat de ministrul Apărării, Boris Pistorius. Aeronava va consolida capacitățile țării în materie de supraveghere maritimă și luptă antisubmarin, scrie Euronews.

Avionul de patrulare maritimă Poseidon, derivat din modelul Boeing 737, a sosit din Statele Unite, cu escală în Islanda. Este primul dintre cele opt aparate care vor fi livrate Germaniei până în 2028, într-un contract în valoare totală de 3,1 miliarde de euro.

Aeronava poate parcurge peste 7.000 de kilometri și este echipată cu cinci torpile ușoare MK-54, de câte 300 de kilograme fiecare, precum și patru rachete antinavă AGM-84 Harpoon.

„P-8 va consolida semnificativ capacitățile noastre de recunoaștere maritimă, de supraveghere globală a oceanelor și, mai ales, de detectare și combatere a submarinelor inamice”, a declarat inspectorul naval Jan Christian Kaack, care a descris aeronava drept „o santinelă zburătoare”.

Armament pentru războiul subacvatic

Poseidon-ul folosește geamanduri sonar care emit unde sonore pentru localizarea submarinelor. Microfoanele subacvatice înregistrează ecourile pentru a identifica poziția exactă atât a submarinelor convenționale, cât și a celor nucleare. Aeronava poate ataca și ținte terestre.

Germania intenționează să desfășoare avioanele Poseidon în așa-numita „breșă GIUK” – zona dintre Groenlanda, Islanda și Regatul Unit – principala arteră de aprovizionare a NATO, unde submarinele rusești ar putea încerca să perturbe liniile logistice în caz de conflict.

Submarinele Moscovei ar putea ataca și din Marea Baltică, via Sankt Petersburg, sau din Marea Mediterană, prin Strâmtoarea Gibraltar.

Echipajul tactic al unui Poseidon include trei piloți, doi coordonatori tactici și șase operatori de senzori.

Europa, vulnerabilă pe sub ape

Anii de subfinanțare au lăsat apele Europei insuficient protejate, deși pe fundul mărilor se află mii de kilometri de cabluri critice care leagă nordul și centrul continentului.

Submarinele rusești încearcă frecvent să spioneze sistemele de cabluri, să identifice nodurile de rețea și chiar să provoace avarii. Flota-fantomă a Moscovei a fost acuzată în repetate rânduri de sabotaje subacvatice în nordul Europei.

Regatul Unit și Germania au semnat în 2024 Acordul Trinity House, prin care s-au angajat să patruleze împreună Marea Nordului și Atlanticul de Nord. Avioanele germane Poseidon vor opera de la baza militară Lossiemouth din Scoția.

„Totul ține de a ști unde se află și ce fac. Cu P-8 Poseidon putem face exact asta”, declara recent Pistorius, în timpul unei vizite în Scoția.

Alți parteneri NATO – inclusiv Statele Unite și Norvegia – utilizează deja același tip de avion de patrulare maritimă.

Poseidon înlocuiește vechile avioane P-3C Orion ale Germaniei, cu elice, cumpărate la mâna a doua din Țările de Jos în 2004 și care au ajuns acum la o vârstă de circa 40 de ani. Portugalia a achiziționat șase dintre aceste aeronave scoase din uz pentru a-și extinde propria flotă de P-3C Orion.

Noile aparate vor fi staționate la baza aeriană Nordholz, în districtul Cuxhaven – o bază NATO de recunoaștere – unde primul Poseidon urma să ajungă tot vineri.