Germania se pregătește pentru un posibil atac al Rusiei asupra NATO în următorii doi ani, spune un înalt oficial al armatei

Mii de militari germani sunt mobilizați pentru exerciții și pregătiri extinse. Foto: Getty Images

Germania ia în calcul un scenariu grav: un atac al Rusiei asupra NATO ar putea avea loc în următorii doi-trei ani. Avertismentul vine de la unul dintre cei mai importanți comandanți militari germani, care spune că armata se pregătește deja pentru ce este mai rău, potrivit The Independent.

Locotenent-generalul Gerald Funke, șeful comandamentului de sprijin al forțelor armate germane, a declarat că planifică și coordonează pregătirea trupelor pentru un posibil război de agresiune declanșat de Rusia. Potrivit acestuia, un astfel de scenariu ar putea deveni realitate în următoarele 24–36 de luni. În acest context, mii de militari germani sunt mobilizați pentru exerciții și pregătiri extinse.

Îngrijorările nu sunt limitate doar la un conflict militar clasic. Funke a atras atenția asupra riscurilor mai greu de detectat, precum atacurile hibride. El a menționat posibilitatea unor acțiuni de sabotaj, rețele ascunse sau atacuri punctuale, menite să destabilizeze statele europene fără un război declarat oficial. Deși nu exclude folosirea rachetelor cu rază lungă de acțiune, generalul consideră că amenințările ascunse și neasumate deschis reprezintă un pericol imediat și ridicat.

În ultimii ani, numeroase țări europene și-au intensificat pregătirile militare, pe fondul instabilității politice și economice și al războiului prelungit din Ucraina. Experți în securitate avertizează că unele state, inclusiv Marea Britanie și alte țări din Europa, ar putea fi insuficient pregătite pentru un conflict de amploare.

Între timp, NATO urmărește o soluție diplomatică. Secretarul general al Alianței, Mark Rutte, a declarat că discuțiile de pace conduse de Statele Unite sunt în desfășurare. Obiectivul acestora ar fi fie ajungerea la un acord de pace, fie stabilirea unui armistițiu pe termen lung care să reducă riscul extinderii conflictului.