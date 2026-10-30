Germania și Ucraina au testat un robot de luptă care poate fi controlat de la distanță. Când va ajunge pe front

1 minut de citit Publicat la 08:27 30 Oct 2026 Modificat la 08:27 30 Oct 2026

Până la sfârșitul anului 2026, primele vehicule robotizate echipate cu noile module de armament ar urma să fie pregătite pentru desfășurare. FOTO: Arx Robotics

O companie germană din domeniul apărării și una ucraineană au testat un robot terestru înarmat, destinat utilizării de către forțele ucrainene. Primele sisteme urmează să fie integrate și livrate până la sfârșitul anului 2026, potrivit Euronews.

Acordul de cooperare a fost semnat la începutul lunii octombrie, în timpul vizitei de stat la Kiev a cancelarului german Friedrich Merz, în prezența președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Până la sfârșitul anului 2026, primele vehicule robotizate echipate cu noile module de armament ar urma să fie pregătite pentru desfășurare și livrate în funcție de necesitățile forțelor armate ale Ucrainei.

Cum funcționează noul sistem

Sistemul se numește GEREON. Dezvoltat de ARX Robotics, vehiculul fără echipaj poate efectua misiuni de recunoaștere cu ajutorul camerelor și senzorilor.

Acesta poate fi echipat cu modulul de armament SABER, dezvoltat de compania ucraineană ROBONEERS. Montat în partea superioară a vehiculului, modulul asigură sprijin prin foc, controlat de la distanță, pentru misiuni ofensive și defensive. Companiile afirmă că, astfel, soldații pot opera sistemul de la o distanță mai sigură.

Versiunile neînarmate ale GEREON sunt deja utilizate în Ucraina pentru o serie de sarcini. Acestea pot transporta provizii, evacua răniți, sprijini operațiunile de război electronic, efectua misiuni de recunoaștere și combate drone. Platforma poate fi adaptată și pentru misiuni de luptă.

Companiile spun că obiectivul este crearea unui singur sistem robotic flexibil, care să poată fi adaptat rapid pentru diferite misiuni de pe linia frontului.

Modulul de armament SABER poate fi, de asemenea, configurat în funcție de necesități, permițând militarilor să monteze diferite arme, de la puști până la lansatoare de grenade, în funcție de misiune.

Cea mai mare flotă de vehicule terestre fără echipaj

ARX afirmă că GEREON reprezintă cea mai mare flotă de vehicule terestre fără echipaj, construite în Occident, utilizate în prezent în Ucraina.

Maximilian Wied, director financiar și cofondator al ARX Robotics, a declarat: „Forțele terestre moderne au nevoie de platforme de luptă care să poată fi adaptate rapid la diferite misiuni, să integreze noi tehnologii și să funcționeze fără probleme împreună cu sistemele existente.”

ROBONEERS afirmă că sistemele sale robotizate au fost deja utilizate în peste 15.000 de misiuni pe linia frontului, începând din 2014.

Cele două companii colaborează deja și în alte domenii. Acestea au înființat o societate mixtă pentru extinderea producției unui alt vehicul terestru fără echipaj, Rys Pro, în Germania și Ucraina. Companiile vizează producția a peste 1.000 de unități în primul an.