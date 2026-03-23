Giorgia Meloni pierde la referendum în Italia: schimbările propuse în Justiție au fost respinse de populație (rezultate preliminare)

1 minut de citit Publicat la 17:34 23 Mar 2026 Modificat la 17:34 23 Mar 2026

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni înregistrează o înfrângere în țara sa, după ce referendumul cu miză mare privind reforma justiției ar fi fost respins la votul popular, conform rezultatelor preliminare, notează Politico.

După numărarea a peste o treime din voturi, procentajul celor care s-au opus referendumului este de 54,77%, în timp ce 45,23% s-au declarat în favoarea reformelor.

Eșecul referendumului este un semn al degradării influenței politice a șefei de guvern.

Politico adaugă că referendumul este cel mai important test electoral din Italia, înaintea alegerilor generale care ar urma să se desfășoare la sfârșitul anului viitor.

Publicația citată amintește că forțele de dreapta din Italia voiau de mult timp să schimbe un sistem judiciar pe care îl consideră politizat și părtinitor către stânga.

Adversarii referendumului o acuză pe Meloni că vrea să slăbească independența judiciară

Însă oponenții reformelor inițiate de guvernul Meloni au avertizat că acestea riscă să slăbească independența judiciară.

Ei au descris referendumul drept o încercare de a aduce sub controlul guvernului funcționarii din sistem, extrem de autonomi în raport cu executivul.

Schimbările propuse vizau, între altele, modificări la nivelul organismelor de supervizare a judecătorilor și procurorilor și o separare a carierelor acestora.

Disputele legate de sistemul judiciar reflectă tensiunile de lungă durată din politica italiană.

Anchetele Mani Pulite (Mâini Curate) de la începutul anilor '90 au expus o vastă rețea de corupție care dus la căderea unei întregi clase politice, lăsându-i pe magistrați cu o autoritate sporită și pe politicieni, cu o aversiune sporită față de sistemul judiciar.

Politico: Eșecul referendumului va influența dezbaterea politică din Italia

Politico subliniază că în campania asociată referendumului a fost evocată și figura fostului premier și magnat mass-media, Silvio Berlusconi, ale cărui probleme cu justiția au ținut prima pagină a publicațiilor la vremea respectivă.

Guvernul Meloni, la rândul său, a intrat frecvent pe traiectorii de coliziune cu instanțele judecătorești pe teme de la aplicarea legilor privind migrația până la proiecte majore de infrastructură.

De asemenea, mai mulți miniștri s-au confruntat cu anchete în timpul actualei legislaturi.

Considerat pe scară largă drept un test al autorității și poziției politice a Giorgiei Meloni, referendumul, prin rezultatul său, ar urma să modeleze tonul dezbaterii politice din Italia în lunile următoare, conchide Politico.