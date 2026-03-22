Italienii votează la un referendum controversat privind reforma justiţiei. Ce înseamnă asta pentru Giorgia Meloni

Italienii merg la urne, duminică şi luni, pentru un referendum privind o reformă judiciară propusă de prim-ministrul Giorgia Meloni, pe care oponenţii săi o acuză că subminează independenţa puterii judecătoreşti.

În efortul de a obține un vot "da" la referendumul constituțional din acest weekend, premierul Italiei, Giorgia Meloni, a încercat să ajungă la noi categorii de alegători. Joi, Meloni a participat la un podcast cu un rapper cunoscut și un antrenor personal devenit podcaster, pentru a-i îndemna pe italieni să voteze în favoarea unui sistem judiciar despre care a promis că va fi "mai just" pentru toți, scrie BBC.

Și partidele de opoziție au fost active, prezentând reforma "istorică" propusă de guvernul de dreapta drept o amenințare la adresa democrației și transformând scrutinul într-un vot de protest împotriva conducerii lui Meloni.

Ajunsă la trei ani și jumătate de guvernare, aproape un record într-o țară obișnuită cu coaliții fragile, Meloni se mândrește că a adus stabilitate în Italia. Însă, pe măsură ce acest referendum a devenit tot mai personalizat, ea s-ar putea confrunta cu prima sa înfrângere politică importantă.

"Vrea să câștige. Dacă pierde, va exista un impact și ea înțelege asta", explică politologul Roberto D’Alimonte, de la Universitatea Luiss. "Trebuie să-și mobilizeze alegătorii pentru a avea o șansă mai bună să câștige această cursă. Dar va fi la limită."

Renunțând la obișnuitul costum sobru, într-o singură culoare, și alegând un pulover din lână cu sclipici, Meloni a răspuns timp de o oră întrebărilor puse de rapperul plin de tatuaje și de popularul său co-prezentator. Apariția a avut scopul de a-i încuraja pe alegătorii tineri să meargă la urne.

Pentru acest tip de referendum nu există un prag minim de prezență, tabăra care obține cele mai multe voturi în cele două zile de scrutin câștigă.

Tabăra "nu" are deja sprijinul sindicatelor. Sondajele recente sugerau că o participare redusă ar favoriza adversarii reformei.

Astfel, în timpul emisiunii, Meloni și-a expus argumentele pentru votul "da" cu energia care o caracterizează. Ea a spus că schimbările privind modul în care funcționează judecătorii și procurorii din Italia ar face sistemul "mai meritocratic, mai responsabil, mai eficient". De asemenea, a susținut că adversarii ei transformă totul într-un referendum despre guvernarea sa doar pentru că nu pot critica reforma în sine.

În orice caz, Meloni a transmis clar că nu intenționează să demisioneze. "Dacă votați «nu» astăzi doar ca s-o trimiteți acasă pe Meloni, vă veți trezi păstrând și pe Meloni, și un sistem de justiție care nu funcționează", a spus premierul. "Nu mi se pare o afacere prea bună."

Așadar, este justiția italiană cu adevărat "defectă"?

Sistemul este, fără îndoială, suprasolicitat, cu unele dintre cele mai lungi procese din Uniunea Europeană. Însă reforma nu va rezolva această problemă.

Referendumul vizează separarea traseelor profesionale pentru judecători și procurori, precum și crearea unor organisme distincte care să îi guverneze. De asemenea, propune o nouă instanță disciplinară pentru ambele categorii.

Impactul potențial depinde însă în totalitate de cine este întrebat: mulți italieni au dificultăți în a înțelege acest referendum.

Propunerea este un proiect al partidului Forza Italia, formațiunea fondată de Silvio Berlusconi și o parte a actualei coaliții de guvernare. Berlusconi a fost constant implicat în procese și denunța sistemul judiciar ca pe un presupus blocaj "comunist" în calea puterii sale.

Și Meloni a intrat în conflict public cu instanțele, susținând că „facțiuni puternice” îi blochează în mod repetat politicile emblematice, în special în domeniul migrației.

Recent, la Milano, ea a afirmat, fără să prezinte dovezi, că respingerea referendumului ar însemna "și mai mulți imigranți, violatori, pedofili, traficanți de droguri eliberați și puși în libertate, punându-vă securitatea în pericol". O astfel de retorică este unul dintre motivele pentru care partidele de opoziție privesc reforma cu atât de multă suspiciune. Ele se tem că adevăratul obiectiv al lui Meloni este să subordoneze sistemul judiciar controlului politic.

Meeloni și echipa sa neagă acest lucru. Însă, într-un moment marcat de incertitudine globală și de creșterea prețurilor, provocate de un război american nepopular, guvernul știe, de asemenea, că alegătorii ar putea folosi referendumul pentru a-și exprima frustrarea.

"Situația geopolitică este foarte dificilă, desigur. Oamenii sunt speriați. Simt complet asta. Dar trebuie să rămânem concentrați pe scopul referendumului", susține Andrea di Giuseppe, membru al partidului Fratelli d’Italia, formațiunea Giorgiei Meloni.

El a sugerat că o evaluare a performanței guvernului Meloni ar putea fi lăsată pentru alegerile generale de anul viitor. "Dacă nu sunteți mulțumiți de acest guvern, atunci în 2027 îl puteți da jos din autobuz și puteți schimba cu un alt guvern. Acum, ceea ce contează este referendumul", a spus el.

Există însă și voci, inclusiv din zona stângii, care susțin reforma și consideră că relațiile strânse dintre judecători și procurori sunt prea apropiate.

"E ca și cum eu te ajut în dosarul acesta, iar tu mă ajuți pe mine în altul. Este ca un mic parlament în care toți acționează împreună. Nu este normal", spune Alessandro Sterpa, profesor de drept constituțional la Universitatea Tuscia.

Pe de altă parte, aceasta ar fi pentru prima dată când un guvern de extremă dreapta modifică Constituția Italiei, redactată în anii 1940, după înfrângerea fascismului.

Dacă Meloni câștigă acest vot, ea are ambiții politice mari, inclusiv aceea de a spori puterile propriei funcții printr-un viitor referendum. Însă acest test vine într-un moment dificil.

"Italienilor nu le place să fie implicați în aceste războaie americane, iar creșterea prețului gazelor afectează popularitatea guvernului. Contextul este foarte negativ pentru Meloni în acest moment", este de acord profesorul D’Alimonte.

Meloni ar supraviețui unui vot „nu”. Însă stabilitatea mult lăudată pe care a adus-o în Italia ar fi zdruncinată într-un moment deosebit de vulnerabil. "Nu va demisiona", spune profesorul. "Dar va fi slăbită politic, fără îndoială."