Graniţa Moldovei cu Ucraina, pe segmentul Transnistriei, a fost minată. Podoliak i-a informat pe moldoveni la televizor

Tanc rusesc în Tiraspol, așa-zisa capitală a Transnistriei. Foto: Profimedia

Regiunea transnistreană, pe teritoriul căreia se află un contingent rusesc, ar putea fi folosită de Rusia pentru lovituri simulate în spatele frontului din Ucraina, distrugând logistica, motiv pentru care la graniţa Ucrainei cu Republica Moldova, pe segmentul transnistrean, se întreprind acţiuni de apărare, inclusiv operaţiuni de minare şi detaşarea unor unităţi suplimentare de grăniceri, a declarat joi seara consilierul prezidenţial ucrainean Mihailo Podoliak, relatează NewsMaker, IPN şi Deschide.md, citate de Agerpres.



O informaţie în acest sens apăruse recent într-o publicaţie ucraineană, care apoi a retras-o de pe pagina sa web. Vicepremierul pentru reintegrare din Republica Moldova a comentat că "Ucraina are tot dreptul de a menţine segmentul respectiv de graniţă în capacitate de apărare sporită".



Într-o intervenţie la un post de televiziune de la Chişinău, Podoliak, consilierul preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a explicat că Ucraina ia în considerare posibilitatea ca Rusia să utilizeze regiunea transnistreană pentru a crea presiune suplimentară asupra armatei ucrainene, iar măsurile luate sunt necesare pentru a preveni eventuale acţiuni destabilizatoare din partea Federaţiei Ruse, care dispune de trupe şi armament în Transnistria.



„Înțelegem că regiunea transnistreană ar putea fi folosită de Rusia pentru a mima lovituri în spatele frontului ucrainean, sau pentru lovituri asupra logisticii și, respectiv, vrem să ne asigurăm din acest punct de vedere. Acolo există un contingent de trupe. Dar pentru ca Rusia să nu folosească posibilitatea de a distruge logistica, să nu creeze mișcări, așa cum s-a întâmplat în Belarus, întreprindem aceste acțiuni de minare”, a declarat Mihailo Podoleak în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la ProTV Chișinău.

Pe lângă acțiuni de minare, oficialul a menționat că autoritățile ucrainene au decis să întărească și controlul de frontieră. „De asemenea, sunt detașamente suplimentare de grăniceri, care efectuează un control suplimentar asupra zonei”, a precizat Mihailo Podoleak.

Potrivit lui, punctele de trecere a frontierei pe segmentul transnistrean nu sunt funcționale de mai mulți ani, dar necesită în continuare monitorizare strictă.

„Toate punctele de trecere sunt închise încă din perioada când Rusia a preluat controlul asupra regiunii transnistrene, adică încă din anii 1990-1991. Niciunul dintre punctele de trecere nu funcționează, dar ele trebuie ținute sub control pentru ca Rusia să nu poată folosi grupuri de diversioniști și să provoace acțiuni terestre, distrugând logistica”, a explicat consilierul președintelui ucrainean.





În emisiunea "Cabinetul din umbră" de la Jurnal TV, vicepremierul pentru reintegrare moldovean a declarat joi că a aflat din presă despre aceste măsuri ale Kievului. Chiveri a spus că nu cunoaşte mai multe detalii.



"(...) Ucraina are tot dreptul şi nu numai dreptul, dar şi interesul de a menţine segmentul frontierei moldo-ucrainene, pe acest segment, într-o capacitate de apărare sporită", a afirmat oficialul moldovean, citat de NewsMaker.