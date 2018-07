Gravida, batuta cu ciocane de iubit! Ororile la care barbatul a supus-o ore bune. Politia nu a facut nimic! 

O femeie din Wales a fost batuta fara mila de iubitul ei care o lasase insarcinata. Cazul ei este ‘unul dintre cele mai oribile cazuri de violenta domestica’ din zona. O investigatie a scos la iveala faptul ca politia nu a facut multe sa o ajute pe victima desi agentii au mers de mai multe ori in locuinta unde s-a intamplat nenorocirea. In 2013, Craig Thomas a fost trimis la inchisoare pentru abuzurile aduse iubitei sale insarcinate.

Charlotte Rooks, in varsta de 35 de ani, a fost supusa la chinuri oribile. Aceasta a fost batuta cu ciocane pe tot corpul, in ciuda faptului ca era gravida. Apoi a fost fortata sa doarma goala, stand in picioare. A mai fost obligata sa manance poze cu rude sau prieteni decedati.

„Daca eu sunt unul dintre cele mai oribile cazuri de violenta domestica pe care le-au vazut vreodata, ce mesaj transmite asta cand ei nu m-au ajutat? Nu ma intelegeti gresit. Nu spun ca femeile nu trebuie sa raporteze cand sunt abuzate. Spun doar ca nu mai am incredere in justitie si in sistem”, a marturisit victima conform Metro.