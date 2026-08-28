O dronă a Turciei a intrat în Grecia și a survolat aeroportul Alexandroupolis. A fost interceptata de avioane F-16

1 minut de citit Publicat la 16:51 28 Aug 2026 Modificat la 17:13 28 Aug 2026

Avioane de luptă F-16. Grecia a trimis astfel de aparate la interceptare după ce o dronă turcească a pătruns în spațiul aerian al aeroportului din Alexandroupolis. Foto: Getty Images

O dronă turcească a pătruns în spaţiul aerian al Greciei şi a survolat aeroportul din Alexandroupolis, relatează vineri Agepres, care citează AFP.

Autoritățile elene au trimis avioane de luptă F-16 la locul incidentului.

"O dronă turcească a pătruns ilegal în spaţiul aerian grecesc, în apropiere de Alexandroupolis, provocând mobilizarea imediată a forţelor aeriene", a anunţat televiziunea publică ERTnews.

Drona s-a deplasat spre un punct apropiat al pistei terminale a aeroportului din Alexandroupolis chiar în momentul în care un avion de linie încerca să decoleze, a precizat televiziunea greacă, potrivit căreia avioanele F-16, care erau deja în stare de alertă, "s-au apropiat de aparatul turcesc pentru identificare și interceptare".

După ce avioanele de luptă au reperat drona, "aceasta s-a retras din spaţiul aerian grecesc, ieşirea ei fiind înregistrată în regiunea (insulei) Samothraki", a adăugat ERTnews.

Siguranța avionului civil care se pregătea să decoleze nu a fost afectată în urma acestei intruziuni, se mai spune în relatarea canalului TV.

Aparatul a folosit o altă pistă pentru a decola spre aeroportul internaţional Atena.

Turcii se joacă zilnic cu nervii grecilor

O sursă militară greacă a declarat pentru AFP că "incidente şi interceptări" ale armatei elene au loc zilnic, fie în nord-estul, fie în sud-estul Mării Egee.

Încălcările spaţiului aerian al Greciei de către aparate de zbor turce au redevenit o practică curentă în 2026.

Incidentele sunt concentrate în Marea Egee şi sunt realizate mai ales cu drone de diferite tipuri, înarmate sau nu, potrivit datelor Ministerului Apărării de la Atena.

De la zero astfel de incidente în 2024, s-a ajuns la 225 în 2025 şi la 433 în primele şapte luni ale anului curent, notează AFP.

Autorităţile de la Atena se limitează, în general, să protesteze oficial față de încălcările spaţiului aerian grec.