Grecia și Israelul dezvoltă "Scutul lui Ahile". Va folosi sisteme integrate în Iron Dome și va apăra statul elen de rachete și drone

2 minute de citit Publicat la 17:59 28 Aug 2026 Modificat la 17:59 28 Aug 2026

Rachetă interceptoare a sistemului israelian Iron Dome. Grecia și Israelul semnează acorduri pentru dezvoltarea sistemului defensiv "Scutul lui Ahile", ce încorporează elemente Iron Dome. Sursă foto: Getty Images

Grecia și Israelul semnează luni, la Tel Aviv, acorduri pentru dezvoltarea proiectului defensiv "Scutului lui Ahile", relatează publicația greacă Ekathimerini.

Oficialii greci spun că e vorba de un pas major în modernizarea capacităților defensive ale țării.

Acordurile vor fi semnate între Direcția Generală pentru Investiții în Apărare și Armament din cadrul Ministerului elen al Apărării și SIBAT, Direcția de Cooperare din cadrul Ministerului israelian al Apărării.

Proiectul ar urma să fie livrat în termen de 35 de luni de la intrarea în vigoare a contractelor.

Potrivit Ekathimerini, în ultimele zile au fost rezolvate problemele care rămăseseră în suspensie înaintea semnării.

E vorba de prevederi ce impun o participare de 25% a Greciei la proiect și transferul codului sursă către responsabilii de la Atena.

Acest ultim aspect are rolul să garanteze că forțele armate grecești păstrează controlul asupra software-ului care operează subsistemele electronice ale rețelei de apărare antiaeriană.

"Scutul lui Ahile" va folosi Inteligența Artificială

Costul total al Scutului lui Ahile este estimat să ajungă la 3,1 miliarde de euro.

Se așteaptă ca douăsprezece companii grecești să participe și să presteze lucrări evaluate la peste 700 de milioane de euro.

"Scutului lui Ahile" este conceput pentru a combina activele grecești existente - între care sistemele americane Patriot și dronele deja desfășurate în instalații militare de pe insule și de pe continent - cu platforme de apărare antiaeriană fabricate în Israel.

Acestea includ sisteme Spyder autopropulsate cu rază scurtă de acțiune, produse de compania Rafael, sisteme Barak MX ale firmei IAI, destinate combaterii amenințărilor cu rază medie de acțiune, precum și "Praștia lui David", un dispozitiv pentru interceptarea rachetelor balistice și a altor amenințări cu rază lungă de acțiune.

Oficialii spun că rețeaua defensivă va funcționa prin intermediul unui software bazat pe Inteligență Artificială.

Programul va identifica și clasifica potențialele amenințări și va recomanda cele mai eficiente mijloace de interceptare.

Și oficialii greci au ajuns la concluzia că e prea costisitor să dobori drone cu aviația de vânătoare

"Scutul lui Ahile" va fi conectat la subsistemele care gestionează apărarea împotriva rachetelor balistice, contramăsurile dronelor și operațiunile mai ample de apărare antiaeriană, evaluând datele fără intervenție umană și elaborând răspunsul optim.

Oficialii greci din domeniul Apărării spun că proiectul va reduce costurile prin găsirea unor mijloace corespunzătoare de contracarare la amenințări specifice, în condițiile în care doborârea aparatelor fără pilot cu avioane de vânătoare presupune cheltuieli disproporționat de mari.

Potrivit acestor oficiali, sistemele încorporate în Scutul lui Ahile au fost deja integrate în arhitectura Iron Dome - sistemul pe care se bazează apărarea Israelului - și testate împotriva atacurilor aeriene.