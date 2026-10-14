Groenlanda spune că anunţul lui Trump despre explorări masive de minereuri în insulă este fals. "Suntem foarte departe"

2 minute de citit Publicat la 17:19 14 Oct 2026 Modificat la 17:19 14 Oct 2026

Prima reacţie din Groenlanda, după ce Trump a anunţat explorări masive de minereuri în insulă: Colaj Getty Images

Guvernul Groenlandei a respins miercuri afirmația președintelui Donald Trump potrivit căreia „explorări masive pentru petrol, gaze și minerale sunt pe cale să înceapă” în acest teritoriu arctic, relatează CNN.

Deși Jørgen Hammeken-Holm, ministrul adjunct al mineritului din Groenlanda, a recunoscut că „există activități desfășurate de companii americane”, acesta a declarat pentru CNN că „suntem foarte departe de o explorare «masivă»”.

„Sunt în desfășurare numeroase proiecte de explorare de mai mică amploare, însă ar putea trece ani până când acestea vor deveni operaționale”, a adăugat el, confirmând opiniile cercetătorilor care au semnalat dificultățile și costurile enorme implicate în extracția resurselor din Groenlanda.

Stratul de gheaţă are grosime de peste 1 km

Multe dintre zăcămintele insulei se află în zone izolate, situate la nord de Cercul Polar, unde există un strat de gheață cu o grosime de peste un kilometru și o infrastructură precară. Aproximativ 80% din suprafața insulei este acoperită de gheață.

De la revenirea sa la Casa Albă, Trump a amenințat în repetate rânduri că va prelua controlul asupra Groenlandei, un teritoriu autonom aparținând Danemarcei, și a resurselor sale naturale, stârnind nemulțumirea partenerilor europeni și a celor din NATO.

„Există experți care afirmă că volumul de petrol ușor accesibil este mult mai mare decât cel deținut de aproape orice altă țară din lume”, a scris Trump pe platforma Truth Social, în primele ore ale zilei de miercuri.

Acord pentru rezolvarea tensiunilor

Luna trecută, SUA, Danemarca și Groenlanda au ajuns la un acord menit să contribuie la rezolvarea tensiunilor în urma amenințărilor lui Trump de a anexa insula situată strategic.

Acordul, despre care Trump a susținut la vremea respectivă că oferă SUA „control permanent” asupra securității Groenlandei, începe cu o recunoaștere a suveranității Danemarcei și a dreptului groenlandezilor la autodeterminare.

Acordul, care aduce modificări minore unui tratat din 1951 ce permite SUA să staționeze trupe în Groenlanda în cadrul sistemului de apărare al NATO, nu face nicio mențiune explicită cu privire la petrol sau gaze, însă recunoaște „cooperarea în domeniul resurselor minerale” și „cooperarea privind dezvoltarea economică și promovarea afacerilor”, fără a oferi detalii suplimentare, potrivit textului acordului publicat pe site-ul Casei Albe.

De asemenea, documentul deschide calea pentru baze americane suplimentare și garantează accesul militar al SUA în eventualitatea în care Groenlanda și-ar dobândi independența față de Danemarca.

Într-o postare de miercuri, Trump a afirmat: „Orice atac viitor asupra Statelor Unite va trebui să treacă prin Groenlanda, unde sistemul nostru de apărare va intercepta și distruge în mod curent drone, rachete sau orice altă formă de armament care nici măcar nu a fost încă concepută”.

CNN a solicitat comentarii din partea Casei Albe, a Biroului Prim-ministrului Danemarcei și a Autorității pentru Resurse Minerale din Groenlanda.