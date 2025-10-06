Guvernul britanic pregătește o reformă majoră a pieței imobiliare. Schimbări radicale în modul de cumpărare a locuințelor

2 minute de citit Publicat la 11:49 06 Oct 2025 Modificat la 11:49 06 Oct 2025

Planul ar putea reduce cu până la o lună durata procesului. / Foto: Getty Images

Guvernul britanic pregătește o reformă majoră a sistemului de cumpărare a locuințelor, cu scopul de a-l face mai rapid, mai ieftin și mai simplu pentru cumpărători, scrie Sky News.

Planul ar putea reduce cu până la o lună durata procesului și ar putea aduce economii de aproximativ 700 de lire sterline pentru cei care își cumpără o locuință, potrivit estimărilor oficiale.

Ce se schimbă

Printre propuneri se numără:

obligarea vânzătorilor și a agenților imobiliari să ofere mai multe informații încă din momentul listării proprietății,

reducerea necesității analizelor și verificărilor costisitoare efectuate de cumpărători,

introducerea contractelor obligatorii într-un stadiu mai timpuriu al tranzacției, pentru a limita riscul de prăbușire a lanțurilor imobiliare și fenomenul de gazumping (când un vânzător acceptă o ofertă mai mare după ce deja a promis casa altcuiva).

Noile măsuri ar putea include și calificări obligatorii pentru agenți imobiliari, un cod de bune practici și transparență sporită în privința experienței acestora.

„Cumpărarea unei locuințe ar trebui să fie un vis, nu un coșmar. Reforme precum acestea vor repara un sistem defect, astfel încât oamenii muncitori să se poată concentra pe următorul capitol al vieții lor”, a declarat Steve Reed, membru al Parlamentului Regatului Unit.

Guvernul urmează să publice un plan complet de implementare la începutul anului viitor, după încheierea consultărilor publice.

Cine câștigă și cine plătește mai mult

Oficialii estimează că reformele ar putea reduce costurile cumpărătorilor pentru prima casă cu o medie de 710 lire sterline.

Vânzătorii, în schimb, ar putea suporta costuri suplimentare de aproximativ 310 lire, ca urmare a evaluărilor și inspecțiilor care vor trebui efectuate înainte de listarea proprietății.

Cei aflați în mijlocul unui lanț de tranzacții ar putea obține, totuși, un câștig net de 400 de lire, deoarece economiile din partea de cumpărare ar depăși cheltuielile din partea de vânzare.

Tranzacții digitale

Guvernul britanic vrea să introducă proceduri digitale, inclusiv identitatea electronică (Digital ID), pentru a accelera procesul, inspirându-se din sistemul finlandez, unde o tranzacție imobiliară se finalizează în doar două săptămâni.

Reforma se bazează și pe modele din alte jurisdicții, cum ar fi sistemul scoțian, în care există mai multe informații disponibile de la început și contracte obligatorii semnate mai devreme.

Alte inițiative pentru cumpărătorii tineri

În paralel, Partidul Conservator a propus o măsură separată pentru sprijinirea tinerilor: un bonus de 5.000 de lire sub formă de reducere de asigurări sociale (National Insurance) pentru cei care cumpără prima locuință după obținerea primului loc de muncă cu normă întreagă.

Propunerea, cunoscută sub numele de „First Job Bonus”, ar putea ajuta aproximativ 600.000 de persoane pe an, iar pentru un cuplu care lucrează, sprijinul ar putea ajunge la 10.000 de lire.

”E incredibil că procesul de cumpărare a unei case a rămas aproape neschimbat față de cel din vremea bunicilor noștri”

Reforma a fost primită cu optimism de platformele imobiliare și de instituțiile financiare.

„Procesul de cumpărare a unei locuințe este fragmentat și plin de costuri neașteptate. Este esențial să-l simplificăm și să-l accelerăm”, a declarat Johan Svanstrom, directorul executiv al Rightmove.

„Într-o lume în care tehnologia a schimbat totul, e incredibil că procesul de cumpărare a unei case a rămas aproape neschimbat față de cel din vremea bunicilor noștri”, a adăugat David Morris, directorul diviziei de locuințe al Santander.

Totuși, opoziția conservatoare a avertizat că reformele riscă să repete eșecul unui proiect similar lansat de un guvern laburist anterior — Home Information Packs, care a dus atunci la o scădere a numărului de locuințe puse în vânzare și la dublarea unor costuri.