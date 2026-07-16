Guvernul britanic tocmai a naţionalizat British Steel, ultimul combinat siderurgic care produce „oțel virgin” în UK, deținut de chinezi

Muncitori într-un combinat siderurgic. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Guvernul britanic a anunţat joi că a naţionalizat producătorul de oţel British Steel, companie deţinută de grupul chinez Jingye, pentru a proteja viitorul producţiei de oţel în Marea Britanie, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

„British Steel face parte din structura naţiunii noastre şi o piatră de temelie a puterii industriale a Marii Britanii. Decizia de astăzi asigură viitorul producţiei de oţel în Regatul Unit, protejează locurile de muncă calificate şi salvgardează o capacitate naţională vitală”, a declarat prim-ministrul demisionar Keir Starmer.

Guvernul de la Londra a preluat controlul operaţional la British Steel de la proprietarul chinez Jingye încă din aprilie 2025, pentru a opri închiderea oţelăriei de la Scunthorpe, în nordul Angliei, şi a proteja 2.700 de locuri de muncă la această oţelărie şi alte câteva mii de locuri de muncă pe lanţul de aprovizionare.

Oţelăria de la Scunthorpe este ultima unitate principală de producţie a oţelului care mai funcţionează în Marea Britanie, aprovizionând industriile feroviară, de construcţii şi auto, dar în ultimii ani s-a confruntat cu costuri ridicate ale energiei şi cu un exces de oţel pe piaţa globală.

Margaret Thatcher privatizase compania în 1988

În luna mai a acestui an, după ce statul nu a reuşit să găsească un cumpărător pentru compania British Steel privatizată de Margaret Thatcher în 1988, Starmer a declarat că guvernul său va introduce o legislaţie care să îi permită să devină proprietar la British Steel.

Guvernul de la Londra a numit o nouă echipă de conducere la British Steel care se va concentra pe stabilizarea operaţiunilor, menţinerea producţiei şi colaborarea cu conducerea, sindicatele şi personalul pentru a face din British Steel o întreprindere comercial sustenabilă, cu emisii reduse de carbon.