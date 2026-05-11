Ultimul combinat siderurgic care produce „oțel virgin” în UK va fi naționalizat: Planurile au fost anunțate de Starmer

British Steel urmează să fie adusă în proprietate publică, a anunțat premierul britanic. Sir Keir Starmer a declarat că în această săptămână va fi prezentată legislația necesară pentru a oferi guvernului puterea de a prelua „proprietatea integrală asupra British Steel”, sub rezerva unui test de interes public, potrivit BBC.

Decizia vine după ce guvernul a preluat controlul asupra combinatului siderurgic British Steel din Scunthorpe de la proprietarii chinezi Jingye, în aprilie anul trecut, pentru a opri posibila închidere a furnalelor.

Sir Keir a spus că guvernul a purtat discuții cu Jingye, însă „o vânzare comercială nu a fost posibilă, iar acum poate fi îndeplinit un test de interes public”.

„Proprietatea publică este în interesul public”, a declarat premierul într-un discurs menit să respingă provocările la adresa conducerii sale, după rezultatele slabe obținute de Partidul Laburist la alegeri.

Combinatul siderurgic are 2.700 de angajați

El a afirmat că le va demonstra că se înșală celor care îl contestă și că, pentru britanici, „schimbarea nu poate veni suficient de repede”.

Industria siderurgică a salutat anunțul. Gareth Stace, directorul general al organizației UK Steel, a spus că măsura oferă „o certitudine vitală” pentru cei 2.700 de angajați și pentru clienții companiei.

„Menținerea capacității interne de producție pentru produsele British Steel este esențială nu doar pentru creșterea economică, ci și pentru securitatea și reziliența națională”, a declarat acesta.

Totuși, Stace a precizat că naționalizarea „nu este un obiectiv final”, iar procesul trebuie să reprezinte „începutul unui plan clar și credibil pe termen lung pentru British Steel”, împreună cu o strategie de investiții.

Până acum, guvernul evitase să readucă British Steel în proprietate publică integrală, în timp ce căuta potențiali investitori privați pentru uzină.

Guvernul britanic a preluat controlul asupra British Steel în 2025

Executivul a preluat controlul asupra combinatului în aprilie anul trecut, după ce negocierile cu proprietarii de la Jingye au eșuat, pe fondul acuzațiilor că firma chineză intenționa să oprească furnalele.

Dacă furnalele ar fi rămas fără combustibil și s-ar fi oprit, Marea Britanie și-ar fi pierdut capacitatea de a produce așa-numitul oțel virgin, deoarece procesul de repornire este extrem de dificil și costisitor.

Producția de oțel virgin presupune extragerea fierului din sursa sa originală pentru a fi purificat și tratat astfel încât să poată fi realizate toate tipurile de oțel utilizate în marile proiecte de construcții, precum clădiri noi și căi ferate.

Testul de interes public necesar pentru ca guvernul să preia integral British Steel va lua în considerare factori precum securitatea națională, menținerea infrastructurii critice și sprijinirea economiei.

Cheltuieli de 1 milion de lire pe zi pentru a menține compania pe linia de plutire

Jingye a susținut că uzina din Scunthorpe pierdea 700.000 de lire sterline pe zi și că nu mai era sustenabilă financiar înainte ca guvernul să intervină anul trecut. Potrivit BBC, guvernul cheltuiește aproximativ 1 milion de lire pe zi pentru a menține compania pe linia de plutire, în ciuda pierderilor.

În martie, National Audit Office a dezvăluit că actualul regim de supraveghere guvernamentală a costat aproximativ 377 de milioane de lire sterline pentru finanțarea operațiunilor, plata angajaților și achiziția materiilor prime la Scunthorpe.

NAO, instituția care monitorizează cheltuielile guvernamentale, a avertizat în martie că, dacă aceste cheltuieli vor continua în ritmul actual, ele ar putea depăși 1,5 miliarde de lire sterline până în 2028, „în funcție de deciziile politice care vor fi luate în viitor”.

Nu a fost anunțată o sumă exactă privind costul naționalizării complete a British Steel și se înțelege că, după adoptarea legislației, va fi realizată o evaluare independentă a companiei pentru a stabili dacă Jingye are dreptul la despăgubiri și, dacă da, în ce valoare.

Nu e prima dată când guvernul britanic preia British Steel

Nu este pentru prima dată când guvernul preia British Steel. Insolvency Service a administrat compania timp de nouă luni după colapsul acesteia din 2019, la un cost de 600 de milioane de lire sterline.

Într-o declarație comună, secretarul general al sindicatului Community, Roy Rickhuss, și secretarul general al sindicatului Unite, Sharon Graham, au spus că „susțin pe deplin” decizia de naționalizare.

„British Steel are un viitor luminos, cu o forță de muncă extrem de calificată, de clasă mondială, care produce oțeluri de importanță strategică pentru infrastructura și căile ferate din Marea Britanie”, au declarat aceștia.

„Guvernul trebuie, de asemenea, să ia măsuri pentru a se asigura că toate proiectele finanțate din bani publici utilizează oțel produs în Marea Britanie.”

Charlotte Brumpton-Childs, secretar național al sindicatului GMB, a declarat că este „corect ca guvernul să facă tot ce îi stă în putere pentru a-i asigura viitorul pe termen lung”.