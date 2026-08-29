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Haos în Niger. Focuri puternice de armă și explozii. Militarii au încercat să pătrundă în palatul prezidențial

G.M.
3 minute de citit Publicat la 14:43 29 Aug 2026 Modificat la 15:04 29 Aug 2026
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Abdourahamane Tiani
Nigerul este condus de generalul Abdourahamane Tiani, ajuns la putere în iulie 2023 după un puci. FOTO: Profimedia Images

Focuri de armă puternice s-au auzit în mai multe zone din capitala Nigerului, Niamey, în noaptea de vineri spre sâmbătă, iar mai multe informații vorbesc despre un atac asupra palatului prezidențial. Autoritățile nu au precizat deocamdată cauza confruntărilor, iar informațiile despre situația din capitală rămân neclare, scrie Euronews.

Nigerul este condus de generalul Abdourahamane Tiani, ajuns la putere în iulie 2023 după un puci și care îl ține captiv pe fostul președinte Mohamed Bazoum.

Bana Wagana Ibrahim, membru al Consiliului Consultativ al Nigerului, a publicat sâmbătă o declarație în care le-a cerut oamenilor să rămână calmi și să nu distribuie informații neverificate.

"Având în vedere evenimentele actuale, să rămânem calmi și să evităm distribuirea informațiilor neverificate. Forțele noastre de apărare și securitate au fost mobilizate pentru apărarea patriei", se arată în mesaj.

Anterior, Ibrahim condamnase ceea ce a numit "un alt atac laș" asupra bazei aeriene militare 101, dar a adăugat că situația era "sub control". "Încă o dată, forțele noastre de apărare și securitate au răspuns provocării", a scris el într-o postare pe rețelele sociale.

Informațiile au apărut după ce o sursă din domeniul securității a declarat pentru agenția de presă AFP că Garda Prezidențială a Nigerului a respins un atac al unor "insurgenți din interiorul forțelor armate", care ar fi încercat să pătrundă în palatul prezidențial din Niamey sâmbătă.

Televiziunea de stat din Niger nu emitea, de asemenea, sâmbătă, potrivit unor localnici citați de AFP. În locul programelor obișnuite era afișat un ecran negru.

Un localnic a declarat că a auzit "focuri de armă puternice și explozii" în zona bazei 101. Mai mulți martori au confirmat informația.

"M-am dus să-mi încarc telefonul. Am văzut un vehicul militar care se îndrepta spre bază, dar a trebuit să se întoarcă", a povestit el. "Armele pe care le auzim nu sunt genul de arme pe care le pot transporta teroriștii pe motociclete. Luptele au continuat fără întrerupere încă de noaptea trecută."

Nigerul este condus de o juntă militară de trei ani, însă aceasta s-a confruntat cu dificultăți în combaterea violențelor jihadiste. Grupările jihadiste au vizat deja de două ori aeroportul din Niamey în acest an. Gruparea Statul Islamic în Sahel a atacat aeroportul în ianuarie, iar Grupul de Sprijin pentru Islam și Musulmani a lansat un atac în iunie.

 

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Etichete: Niger explozii atac armat

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