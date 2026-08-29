Haos în Niger. Focuri puternice de armă și explozii. Militarii au încercat să pătrundă în palatul prezidențial

3 minute de citit Publicat la 14:43 29 Aug 2026 Modificat la 15:04 29 Aug 2026

Nigerul este condus de generalul Abdourahamane Tiani, ajuns la putere în iulie 2023 după un puci. FOTO: Profimedia Images

Focuri de armă puternice s-au auzit în mai multe zone din capitala Nigerului, Niamey, în noaptea de vineri spre sâmbătă, iar mai multe informații vorbesc despre un atac asupra palatului prezidențial. Autoritățile nu au precizat deocamdată cauza confruntărilor, iar informațiile despre situația din capitală rămân neclare, scrie Euronews.

Nigerul este condus de generalul Abdourahamane Tiani, ajuns la putere în iulie 2023 după un puci și care îl ține captiv pe fostul președinte Mohamed Bazoum.

?NIGER ??: la situation à Niamey ce samedi 29 août 2026 demeure extrêmement confuse et volatile. Bien que les hypothèses d'une mutinerie ou d'une tentative de coup d'État circulent avec insistance, les autorités nigériennes n'ont pas encore communiqué officiellement pour… pic.twitter.com/rX3s0L6xUr — France-AfriqueMÉDIA (@FranceAfrique23) August 29, 2026

''A existat o tentativă de a intra în palatul prezidențial a insurgenților proveniți din forțele armate. Ei au fost respinși de garda prezidențială. Schimburile de focuri de armă continuă la palat'', a indicat o sursă de securitate cu baza în Africa de Vest.

Bana Wagana Ibrahim, membru al Consiliului Consultativ al Nigerului, a publicat sâmbătă o declarație în care le-a cerut oamenilor să rămână calmi și să nu distribuie informații neverificate.

"Având în vedere evenimentele actuale, să rămânem calmi și să evităm distribuirea informațiilor neverificate. Forțele noastre de apărare și securitate au fost mobilizate pentru apărarea patriei", se arată în mesaj.

Anterior, Ibrahim condamnase ceea ce a numit "un alt atac laș" asupra bazei aeriene militare 101, dar a adăugat că situația era "sub control". "Încă o dată, forțele noastre de apărare și securitate au răspuns provocării", a scris el într-o postare pe rețelele sociale.

National Council for the Safeguarding of the Homeland (Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie – CNSP) statement on the ongoing coup attempt:



“A group of soldiers broke with military discipline and began detaining some of their fellow soldiers at Base 101 in Niamey and… https://t.co/ZCQj8y4dA0 pic.twitter.com/Y7lbVrxVVI — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) August 29, 2026

Informațiile au apărut după ce o sursă din domeniul securității a declarat pentru agenția de presă AFP că Garda Prezidențială a Nigerului a respins un atac al unor "insurgenți din interiorul forțelor armate", care ar fi încercat să pătrundă în palatul prezidențial din Niamey sâmbătă.

?? - NIGER



? CONFIRMATION - Une tentative de coup d'État menée par des militaires mutins est en cours à Niamey, avec des affrontements autour du palais présidentiel et de la base aérienne 101.



? Des mutins auraient également pris le contrôle temporaire de la télévision… https://t.co/InoZHipa8Y pic.twitter.com/PTbhh93C3S — NEXUS (@nexus_osint) August 29, 2026

Televiziunea de stat din Niger nu emitea, de asemenea, sâmbătă, potrivit unor localnici citați de AFP. În locul programelor obișnuite era afișat un ecran negru.

Overnight chaos in Niamey. ???



Heavy gunfire and explosions erupted across Niger’s capital late last night, turning key areas into an absolute warzone.



The clashes broke out simultaneously in two critical spots:



The International Airport (near Air Base 101)



The Presidential… pic.twitter.com/8pQFk7JClI — African Essence (@Africansessence) August 29, 2026

Un localnic a declarat că a auzit "focuri de armă puternice și explozii" în zona bazei 101. Mai mulți martori au confirmat informația.

"M-am dus să-mi încarc telefonul. Am văzut un vehicul militar care se îndrepta spre bază, dar a trebuit să se întoarcă", a povestit el. "Armele pe care le auzim nu sunt genul de arme pe care le pot transporta teroriștii pe motociclete. Luptele au continuat fără întrerupere încă de noaptea trecută."

Nigerul este condus de o juntă militară de trei ani, însă aceasta s-a confruntat cu dificultăți în combaterea violențelor jihadiste. Grupările jihadiste au vizat deja de două ori aeroportul din Niamey în acest an. Gruparea Statul Islamic în Sahel a atacat aeroportul în ianuarie, iar Grupul de Sprijin pentru Islam și Musulmani a lansat un atac în iunie.