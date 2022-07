Haos în Marea Britanie, după aproape trei zile de "Apocalipsă Climatică". Zeci de trenuri, anulate din cauza căldurii extreme

Zeci de trenuri au fost anulate sau au suferit întârzieri, miercuri dimineață, din cauza problemelor provocate de căldura extremă asociată deja de mulți cu așa-numita "Apocalipsă climatică".

Marți, temperaturile au atins și, pe alocuri, au depășit pragul de 40 de grade Celsius, cea mai mare valoare înregistrată în această țară de când se fac astfel de măsurători.

Arșița intensă a provocat daune la nivelul cablurilor aeriene, șinelor și sistemelor de semnalizare.

Operatorul feroviar National Rail a transmis călătorilor să se informeze înainte de a porni la drum şi să plece doar dacă acest lucru este absolut necesar.

"Foarte multe lucrări au fost finalizate în cursul nopții pentru a rezolva problemele la calea ferată şi la cablurile aeriene, cauzate de căldura de ieri. Echipele Network Rail continuă să lucreze neîncetat, astfel încât să putem relua serviciile pentru pasageri, dar există încă întreruperi ale serviciilor pe parcursul zilei. Prin urmare, pentru oricine călătorește astăzi, vă rugăm să vă informați înainte de a călători", se arată într-un mesaj publicat pe site-ul companiei.

Peste douăzeci de curse cu plecare din King's Cross şi Euston au fost anulate sau amânate.

În cursul dimineții, nu circula niciun tren din capitala britanică spre Scoția, conform unei notificări Network Rail.

? @networkrail colleagues in England have been working through the night to repair damage caused by the extreme heat yesterday.



This has been a very challenging 24 hours. There is still a lot of work to do, but the teams are working hard to make those repairs. https://t.co/DqCO5IMK4N