Haos total şi violenţă în Hong Kong. Sute de mii de oameni au participat la protestul neautorizat de autorităţi

Violenţa şi haosul au cuprins din nou străzile din Hong Kong, după două săptămâni de calm relativ. Sute de mii de oameni au luat parte la un marş de protest pe care poliţia a refuzat să-l autorizeze. Manifestaţia a decurs paşnic dar, mai târziu, grupuri de militanţi radicali au devastat bănci şi magazine şi au aprins focuri în mijlocul străzilor. Poliţia a intervenit în forţă şi, potrivit unor surse medicale, 24 de oameni au ajuns în spital.

Decizia autorităţilor din Hong Kong de a nu mai autoriza nicio manifestaţie de protest i-a îndârjit şi mai tare pe cei ce susţin că democraţia este în pericol în fosta colonie britanică. Pe un mare bulevard al oraşului, sute de magazine şi agenţii ale firmelor şi băncilor din China continentală au fost devastate. Manifestanţii radicali susţin că guvernul comunist de la Beijing urmăreşte să impună legile chineze şi în Hong Kong, oraş cu statut de autonomie.

Poliţiştii au atacat de mai multe ori grupurile de protestatari cu bastoane şi gaze lacrimogene.

Au intrat în acţiune şi tunurile cu apă pentru ca manifestanţii să poată fi, ulterior, identificaţi. Un jet de apă a atins intrarea celei mai mari moschei din Hong Kong, incident pentru care musulmanii din oraş au cerut autorităţilor să prezinte scuze.

Manifestanţii au aruncat sticle incendiare în câteva staţii de metrou şi într-o secţie de poliţie din care se lansau gaze lacrimogene.

Seara, un pachet suspect abandonat pe un bulevard a fost detonat de genişti, fără să se afle dacă el conţinea, într-adevăr, o bombă.

Incidentele violente au fost precedate de un uriaş marş paşnic la care, deşi nu era autorizat, au luat parte 350.000 de oameni, potrivit organizatorilor.

Manifestaţiile pentru democraţie din Hong Kong, declanşate acum cinci luni, sunt cele mai ample din 1997, când China a preluat controlul oraşului.

#HongKong protesters, welcome to visit Barcelona! We have democracy here! pic.twitter.com/0MB5ECkdtk