ICE a arestat mai mulți nativi americani și vrea să-i „deporteze”. Tribul Oglala Sioux a trimis o plângere guvernului SUA

Președintele tribului Oglala Sioux din statul american Dakota de Sud a cerut, marți, eliberarea imediată a membrilor de trib care au fost reținuți de agenții ICE, poliția anti-imigrație a SUA, la un centru de oameni fără adăpost din Minnesota, săptămâna trecută, relatează CNN.

Trei dintre cei patru nativi americani care au fost arestați vineri, în Minneapolis, au fost transferați deja la un sediu ICE din Fort Snelling, spune Frank Star Out, președintele tribului. Acesta a trimis un comunicat și un memorandum agenției federale.

„Memorandumul Tribului Oglala Sioux face clar că cetățenii tribali nu sunt imigranți ilegali și în mod categoric nu se află sub jurisdicția agenției de imigrație. Membrii tribali înrolați sunt cetățeni ai Statelor Unite prin statut și cetățeni ai Națiunii Oglala Sioux prin tratat”, spune Frank Star Comes Out.

Detaliile despre circumstanțele arestării lor sunt încă neclare. În memorandumul trimis către Homeland Security, Star Comes Out a spus că atunci când nativii au încercat să ia legătura cu ICE, li s-au dat doar numele mici ale bărbaților reținuți.

Homeland Security a refuzat să dea alte informații, condiționându-le de „semnarea unui acord de imigrație cu ICE”. Star Comes Out a spus că tribul său nu are nicio intenție să semneze vreun acord cu ICE.

Într-o postare ulterioară pe Facebook, Star Comes Out a spus că cei patru nativi reținuți sunt fără adăpost și trăiesc sub un pod din Minneapolis. Unul dintre ei a fost eliberat.

În comunicatul său de presă, el a cerut informații cu privire la situația celor trei care se află încă în detenție, eliberarea tuturor cetățenilor tribali aflați în custodia ICE și o întâlnire între liderii de trib și guvernul SUA.

Nativii americani, vânați de iCE

Fort Snelling are o istorie tulburătoare pentru popoarele de nativi americani. E vorba de primul avanpost militar din regiune, acolo unde poporul nativ Dakota a fost ținut prizonier în timpul Războiului Dakota din 1862, o rebeliune a nativilor Sioux împotriva guvernului SUA.

„Există această istorie a unui sentiment notoriu anti-nativi, în special anti-Dakota. E ca o succesiune a monopolului violenței dinspre avanpostul militar spre sediul ICE”, spune Nick Estes, profesor asociat de Studii Amerindiene la Universitatea din Minnesota, membru la rândul său, al Tribului Lower Brule Sioux.

Nu este prima oară de când ICE a devenit ultra-activ, în mandatul lui Trump, când agenția arestează nativi americani.

Anul trecut, liderii aleși ai Națiunii Navajo au declarat cetățenii tribali din Arizona și New Mexico sunt opriți și reținuți de agenți ICE.

În noiembrie, un membru al comunității Salt River Pima-Maricopa din Arizona care fusese arestată fusese „condamnată” în mod greșit la deportare. Datorită presiunilor comunității sale, eroarea a fost descoperită și deportarea anulată.

În aceeași lună, Elaine Miles, membră a Triburilor Confederate ale Rezervației Umatilla din Oregon, o actriță cunoscută pentru rolurile din „Northern Exposure” și „The Last of Us”, a declarat că a fost oprită de agenți ICE în statul Washington și hărțuită de aceștia pe motiv că buletinul ei de membru de trib părea „falsificat”.

Organizațiile pentru drepturile nativilor americani, dar și Organizația Red Lake a Indienilor Chippewa au început să organizeze spații speciale, în Minneapolis, unde cetățenii tribali pot să ceară „buletine” speciale care să le ateste etnia, în caz că sunt luați la întrebări de agenții ICE.

„N-am crezut niciodată că o să trebuiască să-mi agăț buletin tribal de gât, dar asta am ajuns să fac”, spune Mary LaGarde, directoare executivă la Minneapolis American Indian Center.