Ikea a câştigat dreptul de a da în judecată Vlaams Belang, un partid de extremă dreapta din Belgia

1 minut de citit Publicat la 00:08 09 Sep 2026 Modificat la 00:29 09 Sep 2026

Ikea a câştigat dreptul de a da în judecată Vlaams Belang, un partid de extremă dreapta din Belgia. Sursa foto: Getty Images

Cea mai înaltă instanță a UE permite renumitei companii suedeze de mobilă să inițieze o acțiune în instanță, după ce Vlaams Belang, un partid naționalist flamand și de extremă dreapta din Belgia, i-a folosit mărcile comerciale în campania privind imigrația, relatează The Guardian.

Ikea, cel mai mare retailer de mobilier din lume, a obținut dreptul de a acționa în instanță un partid politic belgian de extremă dreapta, care a parodiat brandingul companiei suedeze în cadrul campaniei sale anti-imigrație. Aceasta este cunoscută pentru produsele sale care necesită asamblare.

Potrivit sursei citate, într-o hotărâre pronunțată marți, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a declarat că Ikea avea dreptul să se opună utilizării mărcilor sale comerciale și elementelor sale grafice distinctive de către Vlaams Belang, un partid politic de dreapta eurosceptic care susține existența unui stat flamand independent.

Instanța a constatat că utilizarea de către Vlaams Belang a mărcilor comerciale Ikea pentru a-și ilustra politica privind azilul și imigrația ar putea "cauza un prejudiciu semnificativ reputației" companiei.

Partidul, care a cerut oprirea aproape totală a imigrației și restricționarea construirii de moschei, a folosit elemente de branding ale Ikea în materiale politice publicate în 2022.

După ce Ikea a inițiat proceduri judiciare împotriva partidului Vlaams Belang, acesta a susținut că libertatea sa de exprimare ar trebui să prevaleze în fața drepturilor companiei suedeze asupra mărcii, au mai scris jurnaliştii publicaţiei The Guardian.

Însă Curtea de Justiție a Uniunii Europene, cu sediul la Luxemburg, a decis marți că Ikea poate continua acțiunea în justiție împotriva Vrijheidsfonds, asociația din spatele partidului Vlaams Belang.

Într-un comunicat, instanța a declarat că "nu pare că utilizarea mărcilor comerciale Ikea în scopul exclusiv de a profita de reputația acestora pentru a consolida un mesaj politic și a-i spori difuzarea, să prevaleze asupra drepturilor și intereselor titularului respectivelor mărci".

Totuși, CJUE a precizat că o decizie finală în această dispută poate fi luată doar în cadrul unor proceduri judiciare ulterioare în fața unei instanțe belgiene.