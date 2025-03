Ilie Bolojan a fost primit de Emmanuel Macron la Paris. Președintele interimar participă la reuniunea „Coaliției Voluntarilor”

Bolojan a fost primit de Macron la Palatul Elysee. Foto: Profimedia Images

Preşedintele interimar al României, Ilie Bolojan, a fost primit, joi, de preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, la Palatul Elysee, unde are loc reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai „Coaliției Voluntarilor" pentru apărarea Ucrainei.

Pe agenda reuniunii se află oferirea de garanţii de securitate în cazul unui armistițiu între Ucraina şi Rusia, informează dpa, EFE şi Reuters, citate de Agerpres.

Convocaţi de preşedintele francez, Emmanuel Macron, la Palatul Elysee, la reuniune participă lideri din 27 de ţări europene, inclusiv şefii de guvern ai Germaniei şi Regatului Unit, şefii NATO şi UE, precum şi vicepreşedintele Turciei şi reprezentanţi din Canada şi Australia. De asemenea, va fi prezent şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Săptămâna trecută, după reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, preşedintele interimar Ilie Bolojan a fost întrebat care este principalul scop al Summitului de la Paris şi ce progrese s-ar putea înregistra.

„Cel puţin în perioada următoare, vor continua discuţiile legate de acest plan pe care Europa îl susţine pentru a-şi consolida apărarea, inclusiv pentru a susţine ca, după încetarea focului în Ucraina, la care sperăm să se ajungă cât mai repede, să existe nişte condiţii asiguratorii, pentru a avea o securitate care să fie asigurată pentru Ucraina.

Şi, deci, România, chiar dacă, aşa cum am mai spus, nu vom trimite sub nicio formă trupe în Ucraina, va participa la aceste discuţii, atât cele tehnice, care ţin de zona militară, pentru că aceste aspecte care ţin de planificări, de strategii, şi care tranzitează, de exemplu, în România, au nevoie de datele respective, pentru ca Statul Major să fie informat cu ceea ce se are în vedere.

Şi vom participa la aceste discuţii, aşa am convenit şi asta este poziţia noastră", a declarat Ilie Bolojan pe 20 martie.

Coaliția voluntarilor se reunește la Paris

Eforturile europene de a pune la punct aranjamente de securitate pentru Ucraina trec de la trimiterea de trupe la soluţii alternative, deoarece se confruntă cu constrângeri politice şi logistice, dar şi cu perspectiva ca Rusia şi Statele Unite să se opună planurilor lor, au declarat oficiali citaţi de agențiile internaționale de presă.

Franţa, care a lucrat îndeaproape cu Marea Britanie pentru a veni cu opţiuni, îi găzduiește pe liderii şi delegaţiile din aproximativ 30 de ţări, parte a ceea ce a devenit o „coaliţie a voluntarilor” (eng. - coalition of willing) pentru a încerca să concretizeze unele idei.

Dar, în timp ce guvernul britanic şi cel francez lucrează de câteva săptămâni la un plan de trimitere a mii de soldaţi în Ucraina pentru a ajuta la securizarea unei viitoare încetări a focului, diplomaţii spun că se acceptă din ce în ce mai mult faptul că trimiterea unei astfel de forţe nu este cel mai probabil rezultat.

„Ei fac un pas înapoi de la trupele terestre şi încearcă să redimensioneze ideea la care lucrau la ceva care ar putea fi mai rezonabil”, a declarat un diplomat european.

Un altul a adăugat: „Când Ucraina se afla într-o poziţie mai bună, ideea de a trimite trupe era atractivă. Dar acum, cu situaţia de pe teren şi cu administraţia americană aşa cum este, ideea nu mai este foarte atrăgătoare”.

Ucraina spune de mult timp că orice acord de pace ar necesita garanţii ferme de securitate din partea Occidentului pentru a preveni repetarea atacurilor Rusiei.

Emmanuel Macron şi premierul britanic, Keir Starmer, care au fost amândoi la Casa Albă luna trecută, au sugerat fiecare că ţările lor ar putea contribui cu mii de trupe la o viitoare forţă. Dar, totodată, până acum au căutat fără succes o formă de „protecţie” din partea guvernului american, fără a preciza ce presupune aceasta.

La rândul său, Rusia susține că nu va fi niciodată de acord cu o propunere ca ţările NATO să trimită trupe în Ucraina.

Preşedintele Donald Trump, care a schimbat brusc politica SUA în sensul acceptării versiunii Rusiei cu privire la conflict, a lăudat, iniţial, propunerile britanice şi franceze de a trimite trupe şi a declarat că crede că Rusia va fi de acord cu acestea.

Dar, în ultima vreme, oficialii americani au părut mai sceptici. Într-un interviu acordat săptămâna trecută lui Tucker Carlson, trimisul lui Trump, Steve Witkoff, a ridiculizat propunerile europene.