Imaginea din satelit care arată mișcarea petrolierelor iraniene. Iranul a vândut 40 de milioane de barili de țiței, cu 20% mai scump

Firma de monitorizare a tancurilor petroliere TankerTrackers.com a transmis miercuri că, potrivit estimărilor sale, Iranul a exportat 50 de milioane de barili de țiței de când Statele Unite au ridicat, în urmă cu două săptămâni, blocada navală. FOTO X

Iranul a exportat peste 40 de milioane de barili de petrol de când Statele Unite au ridicat blocada navală asupra porturilor iraniene, iar petrolul iranian este vândut acum la prețuri cu aproximativ 20% mai mari decât înainte de război, a declarat marți președintele Parlamentului și negociatorul-șef Mohammad Bagher Ghalibaf, scrie CNBC. Firma de monitorizare a tancurilor petroliere TankerTrackers.com a comunicat că e vorba de 50 de milioane de barili.

Statele Unite și Iranul au semnat pe 17 iunie un memorandum de înțelegere pentru a pune capăt războiului de aproape patru luni, pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz și pentru lansarea unei perioade de 60 de zile de negocieri privind un acord de pace permanent. Cele două părți s-au atacat însă reciproc în weekend, după ce Iranul a atacat două nave aflate în tranzit.

Armistițiul a dus la o reluare rapidă a transporturilor de petrol prin această rută maritimă vitală, unde traficul fusese aproape blocat în timpul conflictului. Revenirea livrărilor a contribuit la scăderea puternică a prețurilor petrolului.

"Din ziua în care blocada navală a fost ridicată, am exportat peste 40 de milioane de barili de petrol", a declarat Ghalibaf într-un interviu televizat publicat pe canalul său de Telegram. El a adăugat că Iranul nu a putut exporta "nici măcar un baril" în timpul blocadei de aproximativ două luni care a precedat acordul.

Iran has exported 50 million barrels of crude oil since the US-imposed blockade was lifted two weeks ago. This equates to 1.66 million barrels per day for June 2026. Most other countries in the region are still nowhere near pre-war levels.#OOTT #IranWar #Tankers pic.twitter.com/FJb70n0lbx — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) June 30, 2026

Firma de monitorizare a tancurilor petroliere TankerTrackers.com a transmis miercuri că, potrivit estimărilor sale, Iranul a exportat 50 de milioane de barili de țiței de când Statele Unite au ridicat, în urmă cu două săptămâni, blocada navală asupra exporturilor energetice iraniene. Compania folosește imagini din satelit, fotografii realizate de la țărm și sisteme automate de identificare în timp real pentru a urmări mișcările navelor.

Miercuri, petrolul Brent se tranzacționa în jurul valorii de 73 de dolari pe baril, în scădere cu aproape 40% față de vârful de 118 dolari atins în aprilie, în timpul războiului. Evoluția a fost influențată de progresele diplomatice și de așteptările privind reluarea aprovizionării din Golf. Înainte de război, țițeiul iranian era vândut cu un discount de 10-15 dolari pe baril față de Brent, pentru a compensa riscurile legate de sancțiuni, potrivit lui Gregory Brew, analist senior la Eurasia Group.

Iranul a acceptat, prin memorandum, ca navele să tranziteze gratuit Strâmtoarea Ormuz timp de 60 de zile, dar a insistat că își va păstra controlul asupra administrării rutei maritime.

"Suveranitatea asupra Strâmtorii Ormuz aparține Iranului și Omanului, iar traficul prin strâmtoare este supus aranjamentelor stabilite de Iran", a spus Ghalibaf. "Iranul nu va renunța în niciun caz la drepturile sale în Strâmtoarea Ormuz, iar acestea sunt apele noastre teritoriale."

Deocamdată nu este clar cum va fi administrată strâmtoarea după expirarea perioadei de 60 de zile. Navele au traversat până acum Strâmtoarea Ormuz fie printr-un coridor sudic, de-a lungul coastei Omanului, fie prin culoarele controlate de Iran, în partea nordică.

Ghalibaf a respins și afirmația președintelui Donald Trump potrivit căreia activele iraniene deblocate ar urma să fie folosite pentru cumpărarea de produse agricole americane. Oficialul iranian a spus că 12 miliarde de dolari din cele aproximativ 24 de miliarde de dolari înghețate în străinătate vor ajunge la banca centrală a Iranului, "pentru a cumpăra orice bunuri are nevoie, la orice preț și în orice monedă din lume".