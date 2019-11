Imagini de infarct! Un avion cu 134 de pasageri la bord s-a izbit de pistă în momentul aterizării

Un avion al companiei aeriene Turkish Airlines, cu 134 de pasageri la bord, s-a izbit de pistă în momentul unei aterizări dificile în Ucraina.

Aeronava, un Boeing 737-800 a întâmpinat probleme la aterizare pe Aeroportul din Odessa, în sud-vestul Ucrainei, din cauza vântului puternic, scrie The Independent.

Dacă prima încercare de aterizare a eşuat, a doua a stârnit panică printre cei 134 de pasageri aflaţi la bord. La impactul cu pista, roţile frontale au fost distruse, iar avionul s-a izbit de pistă.

Într-un comunicat, Turkish Airlines dă asigurări că toţi pasagerii şi membrii echipajului au fost evacuaţi în siguranţă.

According to unofficial sources, potential nose landing gear collapse ended out of the runway.



After a missed approach aircraft circled over Odessa and skidded off the runway during second attempt. pic.twitter.com/WBjIUW38v1