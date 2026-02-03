FOTO Imagini din satelit care arată mișcările armatei ruse la granița cu Finlanda. Rușii construiesc garnizoane și un oraș militar

Rusia își consolidează infrastructura militară lângă granița cu Finlanda. Imagini din satelit. FOTO: ISW

Rusia își consolidează infrastructura militară lângă granița cu Finlanda, acțiuni care pot indica pregătiri pentru un potențial conflict cu NATO, scrie în cel mai recent raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

Televiziunea națională finlandeză Yle a publicat imagini din satelit realizate între iunie 2024 și octombrie 2025, care arată construcțiile rusești pe baza militară Rybka din Petrozavodsk, Republica Karelia (aproximativ 175 de kilometri de granița finlandeză).

Yle a trasmis că zona de garnizoană din perioada sovietică fusese aproape abandonată din anii 2000, dar că aceasta va fi folosită de către Corpul 44 al Armatei. De asemenea, Yle a mai precizat că la baza militară Rybka se află deja o bază aeriană extinsă și un depozit de echipamente.

Imaginile din satelit din lunile mai și august 2025 arată, de asemenea, că Rusia construiește un nou oraș militar la Kandalaksha, în regiunea Murmansk (aproximativ 115 kilometri de granița finlandeză), pentru garnizoana Luptsche-Savino, pe care Rusia a început să o construiască iarna 2024-2025 pentru o nouă brigadă de artilerie și o brigadă de ingineri.

ISW (Institutul pentru Studiul Războiului) a raportat anterior despre extinderea altor infrastructuri militare rusești de-a lungul frontierei cu Finlanda.

Rusia a restructurat Districtul Militar Vestic (DMV) în 2024, cu scopul de a întări comandamentul strategic al Rusiei de-a lungul graniței sale nordice și pentru a se poziționa împotriva NATO pe granița cu Finlanda. De asemenea, comandamentul militar rus a format Corpul 44 al Armatei în LMD în 2024.

Oficialii ruși, inclusiv președintele Vladimir Putin, au amenințat anterior direct Finlanda, folosind un limbaj similar celui pe care Rusia l-a utilizat pentru a justifica în mod fals invaziile sale în Ucraina.

Aceste mișcări subliniază intențiile Rusiei de a-și întări prezența militară în zona de nord, în timp ce tensiunile din regiune continuă să crească.