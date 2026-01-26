„O zonă fierbinte” la granița cu Rusia. Flancul estic al NATO, inclusiv în România, va fi apărat cu drone, roboți și sisteme automate

1 minut de citit Publicat la 13:35 26 Ian 2026 Modificat la 13:43 26 Ian 2026

Acest plan de apărare va include o zonă de apărare pe care inamicul va trebui să o traverseze înainte de a avansa, un „fel de zonă fierbinte”. Foto: Imagine cu caracter ilustrativ/GettyImages

NATO intenționează să își consolideze apărarea la granițele Europei cu Rusia în următorii doi ani, în special prin crearea unei „zone automatizate” de apărare, a declarat sâmbătă un general german presei, potrivit lalibre.be.

Acest plan de apărare va include o zonă de apărare pe care inamicul va trebui să o traverseze înainte de a avansa, un „fel de zonă fierbinte”, a declarat generalul de brigadă Thomas Lowin, adjunctul șefului operațiunilor de la Comandamentul Terestru NATO din Izmir, Turcia, pentru ziarul Welt am Sonntag.

Mai exact, senzorii vor detecta forțele inamice și vor activa sisteme de apărare, cum ar fi drone înarmate, vehicule de luptă parțial autonome, roboți autonomi, precum și sisteme automate de apărare aeriană și antirachetă, a explicat generalul.

Totuși, decizia finală de a utiliza aceste arme va „rămâne întotdeauna sub responsabilitatea umană”.

Senzorii, care se așteaptă să acopere o suprafață de câteva mii de kilometri, vor fi amplasați „pe sol, în spațiu, în spațiul cibernetic sau în aer”, potrivit generalului Lowin.

Aceștia vor putea colecta date despre „mișcările sau utilizarea armelor de către adversar” pentru a informa „toate țările NATO în timp real”, explică el.

Va fi în continuare o chestiune de consolidare a stocurilor de arme existente, de menținere a trupelor staționate „la același nivel” ca în prezent și, în final, de utilizare a cloud-ului și a inteligenței artificiale pentru gestionarea sistemului, conchide el.

Elementele inițiale sunt deja testate în proiecte pilot din Polonia și România.

Întregul sistem NATO ar trebui implementat, dacă este posibil, până la sfârșitul anului 2027, conform informațiilor din Welt am Sonntag.

Apărarea flancului estic al Europei trebuie să fie o prioritate „imediată” din cauza amenințării rusești, au cerut liderii a opt țări din nordul și estul Europei (Finlanda, Suedia, Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, România și Bulgaria) într-o declarație comună din decembrie.