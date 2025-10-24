Imagini din satelit. Cum arată Casa Albă, după ce Aripa de Est, construită în 1902, a fost demolată

Imagini din satelit cu lucrările de la Casa Albă. Foto: Profimedia Images

O parte a Casei Albe a fost demolată luni pentru a construi viitoarea sală de bal a președintelui SUA Donald Trump, marcând începutul unuia dintre cele mai mari șantiere la celebra clădire din ultimul secol. Cele mai recente imagini din satelit arată cum întreaga structură a Aripii de Est, precum și holul care o leagă de reședința prezidențială de la Casa Albă au fost demolate.

Aripa de Est - construită în 1902 și modificată ultima dată în 1942 - era locul unde își aveau birourile prima doamnă și alți membri ai personalului. Aici se afla și un cinematograf.

Noua sală de bal va avea o capacitate de până la 1.000 de persoane, potrivit Casei Albe.

Oficialii administrației Trump spun că această construcție va fi finalizată „cu mult înainte” de încheierea mandatului președintelui SUA, în ianuarie 2029.

„Sunt încântat să anunț că au început lucrările la Casa Albă pentru a construi noua, grandioasa și magnifica sală de bal”, a declarat președintele american pe platforma sa Truth Social.

Sala de bal, ale cărei costuri sunt estimate la 250 de milioane de dolari, urmează să aibă o suprafață de peste 8.000 de metri pătrați și să găzduiască până la 1.000 de persoane. Va fi folosită pentru dineuri grandioase în onoarea șefilor de stat străini și alte evenimente de amploare, a precizat președintele.

Casa Albă este reședința și locul de muncă al președinților americani încă din 1800. Primul care a locuit acolo a fost John Adams, al doilea președinte al Statelor Unite.