Imagini dramatice: Avion militar turcesc Hercules, prăbușit la granița dintre Georgia și Azerbaidjan. Toți cei aflați la bord au murit

1 minut de citit Publicat la 17:50 11 Noi 2025 Modificat la 18:04 11 Noi 2025

Avion C-130 Hercules al armatei turce, imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Un avion militar de transport C-130 „Hercules” al armatei turce s-a prăbușit marți în Georgia. Toți cei 20 de militari aflați la bord au murit, a precizat guvernul de la Ankar, informează Euronews.

Avionul decolase din Azerbaidjan și se afla în zbor către Turcia în momentul în care s-a prăbușit, conform ministerului turc al Apărării.

Pe rețelele sociale au apărut deja imagini cu ceea ce pare a fi corpul central al aeronavei, de care încă mai sunt atașate aripile cu cele 4 motoare, în timp ce cade, în spirală, spre pământ. În înregistrarea video publicată pe X se mai vede și cel puțin un fragment desprins din aeronavă.

WILD FOOTAGE ?



Watch as Turkish Air Force C-130 transport aircraft crashes in Georgia shortly after departing from Azerbaijan. pic.twitter.com/4qsUPKClZe — Open Source Intel (@Osint613) November 11, 2025

C-130 Hercules sunt aeronave de transport folosite la scară largă de armata turcă, atât pentru transportul de trupe, cât și pentru transportul de diverse mărfuri și echipamente.

Președintele turc Recep Erdogan s-a declarat „profund întristat” și a transmis condoleanțe familiilor celor uciși în accident.

Președintele azer Ilham Aliev a transmis și el un mesaj de condoleanțe lui Erdogan.

Ministerul georgian de Interne a precizat că avionul s-a prăbușit într-o regiune aflată în apropiere de granița cu Azerbaidjanul și că în prezent se desfășoară o anchetă pentru a se afla cauzele prăbușirii aeronavei de transport.