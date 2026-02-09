Imagini şocante cu roata unui camion care s-a desprins în mers şi a rulat cu 60 km/h printre maşini, pe autostradă, în Franţa

Imagini şocante cu roata unui camion care s-a desprins în mers. Sursa foto: captură video

Un incident şocant de pe o autostradă din Franţa a fost filmat de camerele de bord ale celorlaţi şoferi. Roata unui camion s-a desprins în mers şi a rulat pe şosea cu o viteză chiar şi de 60 km/h.

La un moment dat, roata a sărit pe carosabil, peste parapeţi, pe sensul celălat de mers şi a lovit o maşină. Imaginile au un puternic impact emoţional.

Şoferul din maşina căruia a fost surprins incidentul, cu o cameră de bord, este şocat. El se sperie şi frânează periculos, pe banda a 2-a de pe autostradă. În faţa lui, o maşină ar fi putut fi zdrobită de roată, dar, din fericire, nimic grav nu s-a mai întâmplat. În cele din urmă, roata a sărit peste balustradă şi a părăsit partea carosabilă.

Poliţia franceză încearcă să identifice camionul care a pierdut roata, pe baza imaginilor de pe camerele de pe autostradă.