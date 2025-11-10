Imagini virale cu președintele Siriei, Ahmed al-Sharaa, în timp ce joacă baschet cu militari de top americani

2 minute de citit Publicat la 10:39 10 Noi 2025 Modificat la 10:39 10 Noi 2025

Un videoclip cu președintele Siriei, Ahmed al-Sharaa, jucând baschet alături de oficiali militari americani, a devenit viral înainte de întâlnirea de luni, de la Casa Albă, cu Donald Trump. Filmarea a fost postată online și distribuită de numeroase ori. FOTO Captură video Youtube

Potrivit unei postări a lui Wladimir van Wilgenburg, coautor a două cărți despre kurzi, videoclipul „îl arată pe președintele sirian interimar Ahmad al-Sharaa și pe ministrul de externe Asaad al-Shaibani jucând baschet alături de oficiali militari americani, inclusiv cu amiralul Brad Cooper, comandantul CENTCOM [Comandamentul Central al SUA], și cu generalul de brigadă Kevin Lambert, șeful coaliției anti-ISIS.”

Rețeaua de știri Rudaw a menționat că videoclipul a fost distribuit chiar de ministrul sirian de externe, Asaad al-Shaibani, semn că guvernul de tranziție sirian se mândrește cu acest moment.

Președintelui sirian, Ahmed al-Sharaa. Foto: Agerpres

Filmarea a fost redistribuită pe scară largă inclusiv de critici ai guvernului sirian, din cauza percepției că Sharaa este un fost extremist. În trecut, el fusese reținut de SUA în Irak, la începutul anilor 2000, și fusese asociat cu organizația al-Qaeda. Între timp, însă, situația s-a schimbat radical, iar sancțiunile impuse lui Sharaa și grupului său, Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), au fost ridicate.

Pe 8 decembrie, forțele lui Sharaa și HTS au intrat în Damasc, după ce regimul Assad a fugit. De atunci, liderul sirian a început să își consolideze relațiile internaționale: a avut o întâlnire cu președintele american Donald Trump în mai, în Arabia Saudită, într-o reuniune mediată de prințul moștenitor saudit, și a făcut o vizită în SUA în septembrie, cu ocazia Adunării Generale a ONU, scrie Jerusalem Post.

Acum, președintele sirian pare să își aprofundeze relațiile cu Washingtonul. Agenția oficială siriană SANA a relatat duminică faptul că „președintele Ahmad al-Sharaa s-a întâlnit cu reprezentanți ai organizațiilor siriano-americane la Washington”, potrivit unei declarații publicate pe canalul oficial de Telegram al președinției. La întâlnire a participat și ministrul de externe, Asaad Hassan al-Shaibani.

Raportul mai precizează că „președintele a lăudat contribuția acestor organizații la creșterea gradului de conștientizare a problemelor siriene și la consolidarea prezenței active a Siriei în societatea americană. El a subliniat importanța rolului lor în susținerea cauzelor naționale și în adâncirea legăturilor cu patria.”

Declarația oficială a mai adăugat că „președintele al-Sharaa a sosit în Statele Unite sâmbătă seara (ora locală) pentru o vizită oficială și urmează să se întâlnească luni, 10 noiembrie, la Casa Albă, cu președintele Donald Trump.”

Înainte să meargă în SUA, Sharaa a participat în Brazilia la conferința de mediu COP30.

Videoclipul cu liderul sirian jucând baschet alături de comandanți americani nu este primul de acest fel. În urmă cu șase luni, un alt clip fusese publicat online, în care Sharaa și ministrul de externe jucau baschet noaptea.