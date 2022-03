Un impostor s-a dat drept premierul Ucrainei și a încercat să discute cu ministrul Apărării din Marea Britanie

"A pus câteva întrebări înșelătoare. După ce am devenit suspicios, am întrerupt apelul", a menționat Wallace (foto), fără a da alte detalii legate de discuția cu impostorul.

El a scris că incidentul este "o încercare disperată" și că indiferent câte dezinformări, distorsionări și trucuri murdare ar utiliza, Rusia nu va putea deturna atenția de la încălcările drepturilor omului și de la invazia din Ucraina.

Today an attempt was made by an imposter claiming to be Ukrainian PM to speak with me. He posed several misleading questions and after becoming suspicious I terminated the call 1/2