„În curând, editorii nu vor mai avea nicio șansă”. Lumea literară se luptă cu cărțile scrise de inteligența artificială

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Lansarea în SUA a unui roman horror a fost anulată, iar ediția din Marea Britanie a fost retrasă, după suspiciuni de utilizare a inteligenței artificiale. Editorii simt „un fior rece pe șira spinării”, relatează The Guardian.

Recent, agentul literar Kate Nash a observat că scrisorile de prezentare primite de la autori deveneau tot mai elaborate – însă totodată mai previzibile în structură.

„Am interpretat asta ca pe o creștere a seriozității”, a spus ea. „Am crezut că e un lucru bun”.

Apoi a avut ceea ce a descris drept momentul ei „evrika!”: o scrisoare cu promptul de inteligență artificială chiar în partea de sus. „Scria: «Rescrie-mi scrisoarea de prezentare pentru Kate Nash, incluzând o comparație cu un autor pe care îl reprezintă»”, a povestit ea.

Odată ce Nash a văzut acel prompt, „nu am mai putut să nu observ scrisorile de prezentare asistate sau scrise de AI”.

Vestea de săptămâna trecută conform căreia romanul horror „femgore” al Miei Ballard, Shy Girl, ar putea fi generat de AI în proporție de până la 78% i-a obligat însă atât pe agenții literari, cât și pe editori, să se întrebe dacă doar un ochi atent poate detecta o lucrare generată de inteligența artificială.

„Întrebarea cum a trecut Shy Girl de filtrul Hachette este ceva la care editorul trebuie să răspundă, dar, în realitate, era doar o chestiune de timp până când se întâmpla acest lucru”, a declarat Anna Ganley, directorul executiv al Society of Authors.

Wildfire, un imprint britanic al Hachette, publicase Shy Girl în noiembrie 2025. Romanul urma să fie lansat în SUA în aprilie, dar controversa a dus la retragerea ediției britanice și la anularea celei americane la începutul acestei luni.

Ballard a negat că ar fi folosit AI pentru a scrie Shy Girl, declarând pentru New York Times – publicația care a relatat prima această poveste – că o cunoștință pe care a angajat-o să editeze o versiune autopublicată a romanului a fost cea care a folosit inteligența artificială.

Un editor de la una dintre cele „cinci mari” edituri a spus că „un fior rece i-a trecut pe șira spinării” când a aflat de cazul Shy Girl. „E cu adevărat un caz de «slavă Domnului că nu mi s-a întâmplat mie»”, a adăugat acesta.

„Este o problemă de care editorii sunt pe deplin conștienți. Le comunicăm foarte clar autorilor ce așteptări avem, îi punem să semneze contracte și le trecem lucrările prin mai multe instrumente de detectare a AI, dar știm că toate acestea sunt failibile. De aici și fiorul rece: dacă un autor este hotărât să folosească AI și apoi să își acopere urmele, nu prea avem ce face”, mai spune el.

Profesorul Patrick Juola, informatician american cunoscut pentru activitatea sa în domeniul atribuirii autoriei, a fost de acord. „Nu vreau să numesc instrumentele de detectare a AI o escrocherie, dar este o tehnologie care pur și simplu nu funcționează”.

Acesta a comparat eșecul cu rezistența la antibiotice: „AI este un sistem care învață continuu și este actualizat permanent de producătorii săi. Dacă ar exista o tehnologie de detectare care să funcționeze, atunci oamenii ar construi pur și simplu instrumente AI mai bune pentru a o păcăli”.

Mor Naaman, profesor de știința informației la Cornell Tech și conducătorul grupului de cercetare în tehnologii sociale al instituției, a fost de aceeași părere. „AI învață foarte repede cum să evite detectarea. Nu am ajuns încă acolo, dar în curând editorii nu vor mai avea nicio șansă”, a spus el.

Deja, gradul de sofisticare al tehnologiei ridică o întrebare interesantă, a remarcat Nikhil Garg, profesor asistent la Institutul Jacobs al Cornell Tech. „Autorii sofisticați care vor să eludeze instrumentele de detectare știu cum să își editeze textul, să îl testeze cu aceste instrumente și să revizuiască din nou”, a spus el. „La un moment dat, trebuie să te întrebi: a devenit totuși propria lor lucrare, în ciuda inteligenței artificiale?”

Naaman a recunoscut că, deși Shy Girl pare a fi un exemplu „flagrant”, zonele gri sunt tot mai numeroase.

„Cu toții lucrăm într-o lume hibridă, cu AI. Când devine ceva o carte generată de AI, în loc să fie doar o utilizare a inteligenței artificiale așa cum eu folosesc un corector ortografic – pentru a-mi corecta gramatica sau poate pentru a-mi genera idei?”, a întrebat el.

Dacă toate acestea sunt adevărate, întrebarea evidentă este: de ce contează dacă AI ne scrie cărțile? La urma urmei, la un capăt al spectrului, cărțile generice și pline de șabloane au reprezentat întotdeauna o proporție semnificativă din rafturile oricărei librării. De ce ar conta dacă sunt generate de oameni sau de inteligența artificială?

Iar dacă AI ar deveni suficient de sofisticată pentru a scrie cărți cu adevărat captivante, contează, atât timp cât literatura este bună?

Pentru Naaman, motivul pentru care contează este unul cultural: AI poate inunda pagina, dar nu poate înlocui munca dezordonată și dificilă de a fi om – tocmai munca pe care literatura există să o reflecte cititorilor.

„AI împinge utilizatorii spre o monocultură fadă. Nu ar putea genera niciodată creativitatea cu adevărat diversă a minții umane”, a spus el. Dezbaterea nu era doar despre originalitate, a adăugat acesta, ci și despre cine are dreptul să scrie, cine are dreptul să fie citit și cine modelează, în cele din urmă, cultura noastră.

„AI inserează în mod subtil puncte de vedere specifice în lucrările sale, determinate de algoritmii unor corporații extrem de puternice”, a spus Naaman. „Iar dacă AI absoarbe toate micile slujbe și oportunități din domeniul scrisului, atunci autorii aflați la început sunt descalificați înainte de a avea șansa de a-și crea lucrările cu adevărat semnificative”.

La începutul acestei luni, Ganley a lansat schema Human Authored pentru a identifica lucrările scrise de oameni. Este, totuși, un sistem bazat pe încredere – acea valoare singulară umană și inerent vulnerabilă.

Dar, așa cum spune Nash, în această eră a înșelăciunii, încrederea este mai valoroasă ca niciodată.

„Cititorii au încredere în scriitori. Scriitorii trebuie să continue să aibă încredere în ei înșiși, nu în mașini”, a spus ea. „Legătura dintre cititor și scriitor se bazează, de asemenea, pe încredere; interacțiunea poate funcționa pe mai multe niveluri, dar mai presus de toate, trebuie să fie autentică”.