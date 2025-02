În schimbul a 3 ostatici din Gaza, Israelul va elibera 369 de palestinieni. Cine sunt cei trei israelieni cu dublă cetățenie

Clubul deţinuţilor palestinieni a indicat vineri seara că 369 de deţinuţi palestinieni vor fi eliberaţi sâmbătă de Israel în schimbul a trei ostatici ţinuţi în Fâşia Gaza de la atacul Hamas asupra teritoriului israelian, la 7 octombrie 2023, relatează AFP, citat de Agerpres.

„În total, 36 de condamnaţi pe viaţă ar urma să fie eliberaţi în cadrul celui de-al şaselea schimb, 24 dintre ei urmând să fie expulzaţi, pe lângă cei 333 de deţinuţi din Fâşia Gaza arestaţi după 7 octombrie" 2023, a declarat pentru AFP preşedintele ONG-ului, Abdallah Zeghari.

Grupurile militante palestiniene din Fâşia Gaza îi vor elibera sâmbătă pe ostaticii Iair Horn, un israeliano-argentinian, Sagui Dekel-Chen, un israeliano-american, şi Alexander Sasha Trupanov, un israeliano-rus, conform termenilor acordului de încetare a focului cu Israelul, a anunţat un oficial Hamas, notează Reuters.

Hamas has released the names of three hostages due to be freed on Saturday in exchange for Palestinian prisoners in Israel, after days of fears over the future of the ceasefire.



They are Russian-Israeli Alexander Troufanov, Argentine-Israeli Yair Horn, and US-Israeli