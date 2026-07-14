Înainte să plece din funcție, Keir Starmer a primit Legiunea de Onoare, cea mai înaltă distincție a Franței

1 minut de citit Publicat la 23:48 14 Iul 2026 Modificat la 23:48 14 Iul 2026

Președintele francez i-a înmânat această decorație luni, în timp ce Keir Starmer se afla la Paris pentru un summit al Coaliției de Voință / foto: Profimedia Images

Emmanuel Macron i-a decernat Legiunea de Onoare, cea mai prestigioasă decorație franceză, premierului britanic Keir Starmer, care este demisionar și va fi înlocuit pe 20 iulie la Downing Street de Andy Burnham, transmite AFP, citată de Agerpres.

Președintele francez i-a înmânat această decorație luni, în timp ce Keir Starmer se afla la Paris pentru un summit al Coaliției de Voință reunind țările care susțin Ucraina și pentru a asista marți dimineață la tradiționala paradă militară de 14 Iulie, a indicat Palatul Elysee.

Premierul britanic a fost decorat cu gradul de Mare Ofițer al Legiunii de Onoare, a subliniat președinția franceză.

Emmanuel Macron și Keir Starmer se află la originea acestei Coaliții de Voință care oferă sprijin diplomatic și militar Ucrainei.

La Londra, pe 2 martie 2025, a avut loc prima reuniune a coaliției, cu aproximativ 15 țări. Scopul a fost pregătirea garanțiilor de securitate care ar putea fi oferite Ucrainei în cazul unui încetări a focului cu Rusia.

Luni la Paris, summitul organizat de Emmanuel Macron a reunit 37 de țări în jurul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski care și-au exprimat voința de a susține Kievul „mai rapid și mai puternic” pentru a exercita „presiuni” asupra Rusiei și a o împinge la masa negocierilor.

Ei au anunțat în special că forța multinațională destinată să se desfășoare în Ucraina, odată ce armele vor tăcea, va începe să se antreneze în 'țările vecine' în 'următoarele luni'.

Emmanuel Macron și Keir Starmer, ajuns la putere în iulie 2024, au avut o relație strânsă în problemele internaționale, fie că a fost vorba despre Ucraina, fie despre criza mai recentă din Orientul Mijlociu. Cele două țări au luat, de asemenea, o inițiativă comună pentru a contribui la redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Keir Starmer și-a prezentat demisia pe 22 iunie după luni de presiuni în propria tabără. El îi va lăsa postul de lider al Partidului Laburist și pe cel de prim-ministru lui Andy Burnham, o figură populară din nordul Angliei.