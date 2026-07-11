Macron nu va fi prezent la semifinala Franța - Spania, dar promite că va merge la New York dacă țara sa ajunge în finala CM 2026

Președintele Emmanuel Macron a promis, în timpul vizitei sale la Turul Franței de la etapa Gavarnie-Gèdre, că jucătorii echipei naționale franceze se pot baza pe sprijinul lui dacă vor ajunge în finala Cupei Mondiale pe 19 iulie, la New York.
Având în vedere sărbătorirea Zilei Bastiliei din 14 iulie, Emmanuel Macron nu va fi la Dallas pentru semifinala împotriva Spaniei. În 2022 Macron, un mare fan al fotbalului, a participat atât la semifinală, cât și la finala Cupei Mondiale.
După ce a învins Marocul cu 2-0 joi, echipa franceză vizează a treia finală consecutivă a Cupei Mondiale. Va trebui să învingă Spania, care a învins la limită Belgia cu 2-1 vineri, la Los Angeles.
Dacă ajung în finală, „Les Bleus” ar putea avea parte de o reluare a finalei din 2022, împotriva Argentinei, care joacă împotriva Elveției duminică dimineață, de la ora 4:00 (Ora României). Alternativ, ar putea înfrunta câștigătoarea celui de-al treilea sfert de finală dintre Norvegia și Anglia.