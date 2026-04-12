Publicat la 08:56 12 Apr 2026 Modificat la 08:56 12 Apr 2026

Încă o dronă de atac a fost găsită prăbuşită în Finlanda. FOTO: Captura X

Poliţia finlandeză a anunţat sâmbătă descoperirea unei noi drone prăbuşite şi a unui dispozitiv exploziv nedetonat care ar fi aparţinut acesteia, al patrulea astfel de incident din ultimele săptămâni, când cel puţin două drone ucrainene lansate către ţinte în Rusia s-au prăbuşit în Finlanda.



Conform primelor constatări, drona descoperită sâmbătă este similară celor din incidentele anterioare. Această dronă a fost găsită într-o zonă forestieră nelocuită, scrie Agerpres.



Pe 29 martie, două drone de atac s-au prăbuşit în Finlanda, încă o astfel de dronă fiind descoperită două zile mai târziu. Două dintre aceste trei drone au fost confirmate ca fiind ucrainene.



Finland: Crashed drone found in forest in Iitti



Police say it's similar to the ones strayed into Finland in Marchhttps://t.co/1LtOWCBn0m — Nordic News (@Nordic_News) April 11, 2026

Ucraina a prezentat scuze Finlandei, explicând faptul că probabil aceste drone au deviat de la traiectorie în urma acţiunii sistemelor de război electronic ruseşti



Incidente similare cu drone ucrainene rătăcite au avut loc în aceeaşi perioadă în statele baltice Letonia şi Estonia.



Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a declarat săptămâna trecută că ţara sa colaborează cu ţările baltice şi cu Finlanda pentru a preveni viitoare incidente de acest fel.