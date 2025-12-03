Încă o țară interzice folosirea telefoanelor în școli. “Copiii noștri sunt afectați de acest flagel. Situația a scăpat de sub control”

Telefoanele mobile vor fi interzise în școlile primare și secundare din Chile. FOTO: Hepta

Telefoanele mobile vor fi interzise în școlile primare și secundare din Chile, după ce Parlamentul de la Santiago a aprobat marţi proiectul de lege care vizează această măsură, potrivit Agerpres, care citează AFP.

Camera Deputaţilor a dat undă verde cu o majoritate covârşitoare iniţiativei susţinută de guvernul preşedintelui de stânga Gabriel Boric care urmează să o promulge în curând.

Legea va intra în vigoare în martie în toate şcolile primare şi secundare publice şi private, conform textului.

Interdicţia se aplică pentru întreaga clădire, dar fiecare şcoală va trebui să îşi stabilească propriile regulamente interne pentru a defini aria de aplicare.

Utilizarea telefoanelor mobile în sălile de clasă "este un flagel care scapă de sub control şi în prezent constituie una dintre principalele pandemii care îi afectează pe copiii noştri", a declarat presei ministrul chilian al educaţiei, Nicolas Cataldo.

Legea propusă va permite utilizarea telefonului doar dacă elevul are nevoi educaţionale speciale, în caz de urgenţă sau pentru o afecţiune medicală care necesită monitorizarea cu ajutorul aparatului.

Tot mai multe țări interzic folosirea telefoanelor mobile în școli

Această măsură vine într-un moment în care multe ţări sunt îngrijorate de impactul utilizării smartphone-urilor asupra sănătăţii mintale şi a învăţării.

Chile se alătură astfel unui număr tot mai mare de ţări care reglementează utilizarea smartphone-urilor în şcoli.

În alte părţi ale Americii Latine, o lege adoptată în ianuarie de preşedintele brazilian Lula da Silva interzice smartphone-urile în şcoli, atât în sala de clasă, cât şi în curtea şcolii.

În Finlanda, o ţară renumită de mult timp pentru calitatea educaţiei sale, o lege care interzice telefoanele mobile în timpul orelor de curs a intrat în vigoare la 1 august. Coreea de Sud, Italia şi Franţa au introdus deja restricţii similare.

În Franţa, telefoanele mobile au fost interzise printr-o măsură din 2018, dar această regulă este uneori dificil de aplicat. Sunt căutate modalităţi pentru a întări aplicarea sa, obligând elevii să le lase în dulapuri, serviete sau huse în timpul orelor.

Conform UNESCO, la sfârşitul anului 2024, 40% din sistemele de învăţământ public din întreaga lume au interzis utilizarea smartphone-urilor în şcoli într-un fel sau altul, comparativ cu 30% cu un an mai devreme.

Pe de altă parte, un grup de specialişti din mediul academic a scris în British Medical Journal (BMJ) că nu există dovezi conform cărora interdicţiile generale i-ar fi ajutat pe copii, adăugând că astfel de abordări reprezintă nişte "soluţii provizorii", care "fac prea puţine pentru a sprijini interacţiunea sănătoasă pe termen lung a copiilor cu spaţiile digitale la şcoală, acasă şi în alte contexte, precum şi o bună tranziţie la adolescenţă şi la vârsta adultă într-o lume ce abundă în tehnologie”.