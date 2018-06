Incendiu uriaș la Cernobîl. Kievul asigură că nu s-a înregistrat o creştere a radioactivităţii

Un incendiu de vegetaţie izbucnit în vecinătatea centralei de la Cernobîl le dă fiori ucrainienilor.

Flăcările au izbucnit marți dimineaţă la nici zece kilometri de centrală şi s-au extins deja pe o suprafaţă de zece hectare.

Peste 130 de pompieri au fost mobilizaţi în zonă. Din aer, eforturile lor sunt susţinute şi de două avioane şi un elicopter dar incendiul este greu de izolat. Nu este pentru prima dată când un astfel de incendiu izbucneşte în apropierea locului unde s-a petrecut cel mai grav accident nuclear din istorie.

În 2015, un astfel de incendiu de vegetaţie a ars patru zile.

#Chernobyl fires today. I saw one this morning, then another even closer this afternoon. it's a hot and dry summer. Thoughts go out to the fire crews. pic.twitter.com/5jVEOB7Sbn