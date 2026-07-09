Incendiu uriaș la o fabrică de încălțăminte din China: Oamenii au rămas blocați în clădire: Există victime, dar oficialii nu spun câte

1 minut de citit Publicat la 15:24 09 Iul 2026 Modificat la 15:28 09 Iul 2026

Incendiu la o fabrică de încălțăminte din în oraşul Jinjiang, provincia Fujian, China, 9 iulie 2026. Sursa foto: Profimedia Images

Aproape 200 de pompieri şi membri ai echipelor de intervenţie au fost mobilizaţi joi pentru a stinge un incendiu la o fabrică de încălţăminte din China, unde oamenii au rămas blocaţi timp de mai multe ore după izbucnirea flăcărilor, au anunţat autorităţile, care spun că există multe victime dar nu dau un bilanț clar, potrivit Agerpres.

Incendiul a izbucnit în jurul prânzului la fabrica de încălţăminte Huiteng, situată în oraşul Jinjiang din provincia Fujian (sud-estul Chinei).

Echipele locale de pompieri şi de salvare au desfăşurat 183 de persoane şi 35 de vehicule, a anunţat Ministerul chinez pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă într-un comunicat, ceea ce stârneşte temeri privind pierderi semnificative de vieţi omeneşti şi pagube materiale.

Incendiul a provocat victime, a precizat ministerul, folosind o formulare vagă, fără a specifica numărul de persoane potenţial rănite sau ucise.

Autoritățile nu comunică bilanțul victimelor: Președintele anunță „pierderi grele de vieţi omeneşti”

La rândul său, preşedintele chinez Xi Jinping, citat de Xinhua, a declarat ceva mai clar, potrivit AFP, că incendiul a provocat „pierderi grele de vieţi omeneşti”, dar tot fără a oferi un bilanţ.

Imaginile transmise în direct de televiziunea de stat CCTV au arătat pompieri stropind cu apă o clădire cu mai multe etaje, albă şi albastră, înnegrită de flăcări şi cu un fum gros şi gri ieşind din ferestre.

Ministerul a dat asigurări că incendiul este în curs de a fi stins, cerând în acelaşi timp eforturi "maxime" pentru a-l elimina complet, pentru a căuta persoanele prinse înăuntru şi pentru a-i trata pe răniţi.

„În acelaşi timp, trebuie investigate cauzele incendiului, trebuie învăţate lecţii şi trebuie luate măsuri eficiente pentru a preveni repetarea unor accidente similare”, se subliniază în comunicat.

Unele persoane au rămas blocate în interiorul fabricii şi nu s-a putut ajunge la ele, a relatat agenţia oficială de ştiri Xinhua.

China a lansat o campanie împotriva riscurilor de incendiu în clădirile înalte în noiembrie, după ce un incendiu uriaş a cuprins mai multe turnuri rezidenţiale din Hong Kong (n.r. în sudul Chinei), omorând 168 de persoane.