Aproape 100 de pompieri și 15 autospeciale se luptă cu un incendiu uriaș în Knightsbridge, Londra.

Fumul negru a fost văzut înălțându-se spre cer de pe acoperișul Mandarin Oriental Hotel.

O seară la hotelul de lux exclusivist costă 600 de lire sterline.

Brigada de pompieri din Londra a confirmat cp 15 autospeciale și 97 de pompieri intervin la fața locului.

„Am primit peste 35 de apeluri. Brigada a fost sunată la 15.55. Deocamdată nu se cunoaște cauza incendiului”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Knightsbridge este unul dintre cele mai bogate cartiere din Londra, în care se află magazine de lux ca Harvey Nichols şi Harrods.

Circulaţia rutieră pe drumurile din zonă a fost oprită, iar transportul feroviar a fost perturbat, a anunţat autoritatea în domeniul transporturilor din capitală, Transport for London, într-un mesaj postat pe Twitter.

Hotelul Mandarin Oriental este o clădire de 12 etaje și a fost folosit de familia regală. Regina Elizabeth a II-a a organizat un eveniment în acest hotel, pentru membri ai unor familii regale străine, în seara dinaintea nunţii prinţului William cu ducesa de Cambridge, în 2011.

