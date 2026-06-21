Încep negocierile de pace SUA-Iran, în Elveția. JD Vance se află pentru prima oară în aceeași încăpere cu Abbas Araghchi

1 minut de citit Publicat la 16:49 21 Iun 2026 Modificat la 16:49 21 Iun 2026

Contactele directe între negociatori iranieni și americani au fost extrem de rare în ultimii 47 de ani. Foto: Profimedia Images

Oficiali americani și iranieni au ajuns în Elveția pentru negocieri directe, după ce au semnat săptămâna trecută un acord inițial menit să pună capăt războiului, relatează BBC. Astfel, JD Vance și Abbas Araghchi se află pentru prima oară în aceeași cameră.

Acordul prevede încheierea unei înțelegeri finale în termen de 60 de zile, încetarea ostilităților pe „toate fronturile” — inclusiv în Liban — și redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Totuși, confruntările care au continuat în Liban între Israel și Hezbollah, gruparea sprijinită de Iran, au determinat regimul iranian să anunțe, sâmbătă, o nouă închidere a Strâmtorii Ormuz. Datele de urmărire a navelor arată, însă, că traficul a continuat prin strâmtoare.

Vicepreședintele JD Vance a spus că Statele Unite speră să înregistreze progrese în „chestiunea nucleară” și în Liban, în timp ce regimul iranian a transmis că va cere celeilalte părți să-și respecte angajamentele.

Iranian Foreign Minister Aragchi and U.S. Vice President JD Vance are in the same room. pic.twitter.com/yjMGOKtp3z — Clash Report (@clashreport) June 21, 2026

Vance a fost însoțit la stațiunea montană Buergenstock de Jared Kushner, și de Steve Witkoff.

Din partea Iranului, președintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, și ministrul de externe, Abbas Araghchi, au ajuns în Elveția sâmbătă târziu.

Delegațiilor li s-au alăturat premierul pakistanez, Shehbaz Sharif, și șeful forțelor armate ale țării, mareșalul Asim Munir.

Pakistanul a acționat ca mediator pe parcursul războiului și a găzduit o rundă anterioară de negocieri între SUA și Iran.

Memorandumul de înțelegere

Președinții Statelor Unite și Iranului au semnat acordul inițial la începutul acestei săptămâni, cu scopul de a pune capăt imediat războiului.

Documentul include și un plan de 300 de miliarde de dolari pentru „reconstrucția” Iranului, precum și eliminarea de către SUA a „tuturor tipurilor de sancțiuni” împotriva acestuia.

Însă, chestiunea programului nuclear iranian, principalul motiv invocat de SUA pentru declanșarea conflictului, urmează să fie negociată într-un interval de 60 de zile, care poate fi prelungit.

Între timp, în Liban au continuat confruntările soldate cu victime între Israel și Hezbollah, miliția sprijinită de Iran, în ciuda acordului și a încetării focului acceptate de cele două părți, vineri.

Israelul a insistat că lupta sa cu Hezbollah este separată de războiul împotriva Iranului.