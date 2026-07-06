Încrederea americanilor în NATO scade puternic după atacurile lui Trump. Mai puțin de jumătate dintre ei cred că alianța ar ajuta SUA

Mark Rutte, secretarul general al NATO, şi Donald Trump, preşedintele SUA, în Biroul Oval de la Casa Albă. Sursa foto: Getty Images

Criticile și atacurile constante ale lui Donald Trump la adresa NATO au avut un efect asupra opiniei publice americane, arată cel mai nou sondaj pe temă. Doar 43 la sută dintre americani mai cred că Europa le-a sări în ajutor în cazul în care țara ar fi atacată, în timp ce încrederea în Rusia și China sunt în creștere, relatează Politico.

E important de menționat că singura dată când a fost activat articolul 5 din tratatul NATO a fost la cererea Statelor Unite, după atacurile teroriste de pe 11 septembrie 2001. Atunci statele NATO au venit în ajutorul SUA și au început războiul contra Al Qaeda și Afganistanului taliban.

Datele din sondaj vin pe fondul unei campanii tot mai dure a președintelui SUA, Donald Trump, care-și atacă și critică des aliații NATO, în timp ce se apropie tot mai mult de dictaturi asiatice, precum China, Rusia sau Coreea de Nord.

„Ar putea să fie o reacție la retorica lui Trump, care pune la îndoială solidaritatea NATO și articolul 5”, spune Gerlinde Niehus, expert independent de securitate și fost oficial NATO.

El argumentează că datele din sondaj sunt rezultatul promovării acestor narațiuni.

Trump atacă și critică NATO de ani de zile, încă din primul său mandat, dar după declanșarea războiului din Iran, tonul s-a înăsprit și mai mult.

Președintele american și-a criticat aliații pentru că au refuzat să ajute SUA în războiul său ofensiv contra Iranului și a spus că alianța este un „tigru de hârtie”.

Până recent, Trump și-a amenințat alți aliați cu anexarea și războiul, inclusiv Danemarca și Canada. De asemenea, a pus la îndoială contribuția și sacrificiile de sânge făcute de mulți aliați în războiul din Afganistan, spunând că soldații europeni „au stat mai în spate” de linia frontului.

Săptămâna trecută, Trump a criticat din nou dur alianța, chiar înainte de summitul din Ankara.

„Este ridicol să SUA continuă pe această cale unilaterală în care relația nu este reciprocă”, a spus el.

Datele de sondaj consultate de Politico nu includ o comparație directă cu anii anteriori. Totuși, media la nivelul alianței indică o scădere de aproximativ 8 puncte procentuale față de 2025, potrivit unui diplomat NATO și unei surse familiarizate cu subiectul, care au văzut rezultatele de anul trecut.

Ambii, citați sub protecția anonimatului pentru a putea vorbi liber, au spus că evoluția a fost determinată de o scădere mai accentuată în SUA.

Aliații NATO au activat articolul 5 o singură dată în istoria alianței, în semn de solidaritate cu SUA după atacul terorist de pe 11 septembrie 2001.

Totuși, majoritatea respondenților susțin în continuare NATO în ansamblul alianței: 62% dintre cei chestionați spun că apartenența la NATO face mai puțin probabil un atac împotriva țării lor, iar 65% afirmă că ar vota pentru rămânerea țării lor în alianță. Sprijinul general pentru relația transatlantică rămâne, de asemenea, ridicat, 72% dintre respondenți considerând-o importantă, arată sondajul.

La sondaj au participat peste 31.000 de persoane, intervievate între martie și aprilie. NATO realizează două sondaje pe an, iar ultima dată a publicat o versiune prescurtată a acestuia în 2024, înainte ca Trump să preia din nou funcția prezidențială.

Un oficial NATO, care a vorbit în numele organizației, a declarat pentru Politico că alianța „nu comentează documente sau date destinate uzului intern”.

Rusia și China, privite mai favorabil

Pe lângă schimbarea de opinie a publicului american față de NATO, sondajul a constatat și o creștere a percepțiilor favorabile despre Rusia și China în rândul cetățenilor din statele alianței.

Potrivit sondajului, 17% dintre respondenții din statele NATO au acum o opinie favorabilă despre Rusia, față de 12% anul trecut. În același timp, 56% au o opinie nefavorabilă despre Rusia, comparativ cu 62% în 2025. Cele mai ridicate niveluri de simpatie față de Kremlin au fost înregistrate în Muntenegru, Bulgaria, Macedonia de Nord, Turcia și Grecia.

Sprijinul pentru Ucraina a scăzut și el, de la 59% în 2025 la 55% anul acesta. Ajutorul umanitar este forma de sprijin pentru Ucraina care are cea mai mare susținere, urmat de sprijinul diplomatic și de sancțiunile împotriva Rusiei.

Între timp, 22% dintre cetățenii statelor NATO au acum o opinie favorabilă despre China, față de 17% anul trecut. Proporția celor care au o opinie nefavorabilă despre regimul de la Beijing a scăzut de la 47% la 39%. Cele mai ridicate niveluri de simpatie au fost înregistrate în Macedonia de Nord, Muntenegru, Bulgaria, Slovenia și Turcia.

NATO clasifică diferit cele două țări, desemnând Rusia drept o amenințare și descriind China drept „o provocare sistemică”.