"Indiferent ce crede soțul lui Brigitte". Belgia s-a enervat pe Macron și a cerut cu gofre și o Ștrumfiță un sediu ONU la Bruxelles

Annelies Verlinden a fost vizibil deranjată la ONU de faptul că președintele francez Emmanuel Macron și-a exprimat sprijinul pentru orașul Valparaíso din Chile ca acolo să fie noul sediu al secretariatului ONU privind marea liberă. FOTO: Facebook Annelies Verlinden

Ministrul belgian Annelies Verlinden a fost vizibil deranjată la ONU de faptul că președintele francez Emmanuel Macron și-a exprimat sprijinul pentru orașul Valparaíso din Chile, ca acolo să fie noul sediu al secretariatului ONU privind marea liberă. Asta în condițiile în care Belgia face presiuni de un an și jumătate pentru ca sediul să fie la Bruxelles. Ca reacție, Belgia și-a susținut cauza într-un mod inedit: cu gofre, platouri cu fructe în culorile drapelului și chiar cu o Ștrumfiță, scrie 7sur7.be.

„Nu a fost deloc drăguț, dar asta nu înseamnă că țara noastră va rata obținerea acestui secretariat”, a declarat marți seară Annelies Verlinden la New York. Ea a fost vizibil iritată după ce Macron a pus Belgia într-o poziție stânjenitoare în timpul unei reuniuni „festive” dedicate protejării oceanelor.

La începutul anului viitor, un acord juridic obligatoriu va intra pentru prima dată în vigoare pentru protejarea biodiversității în marea liberă. În prezent, aceasta este grav afectată de pescuitul excesiv, poluarea cu plastic, încălzirea globală și exploatarea minieră a fundului mării. Tratatul ONU în acest domeniu poate intra în vigoare doar dacă cel puțin 60 de țări îl ratifică, iar acest obiectiv a fost deja atins. Prin urmare, un nou secretariat al Națiunilor Unite va fi creat anul viitor, inițial cu o structură modestă, pentru a supraveghea procesul.

De aproape un an și jumătate, Belgia militează pentru ca sediul acestui secretariat să fie stabilit la Bruxelles. Secretariatul ar urma să aibă în jur de cincisprezece angajați, dar acest număr ar putea crește în viitor. În plus, Bruxelles ar atrage numeroși experți în domeniul maritim, ceea ce ar aduce beneficii și instituțiilor științifice belgiene.

Singurul rival este Chile, care dorește ca secretariatul să fie instalat la Valparaíso

Administrațiile belgiană și chiliană conveniseră anterior să nu desfășoare campanii în timpul acestei „celebrări” organizate la luxosul hotel St. Regis, situat la doar câțiva pași de celebra Fifth Avenue din New York. Totuși, președintele chilian Gabriel Boric a ignorat acest acord, afirmând: „Votați pentru Valparaíso. Chile este mult mai bun.”

Emmanuel Macron a întârziat aproape două ore, spre nemulțumirea miniștrilor prezenți, dintre care unii plecaseră deja. Odată ajuns, președintele francez a anunțat că Parisul va susține candidatura chiliană. El a explicat că își exprimase deja sprijinul înainte să afle că Belgia este candidată și i-a făcut cu ochiul președintelui Boric, care a zâmbit.

Între timp, Annelies Verlinden nu avea niciun motiv de a zâmbi: un astfel de schimb de declarații nu era prevăzut.

Sprijinul Franței pentru Chile nu a fost o surpriză, a explicat Verlinden, mai ales pentru diplomații implicați în dosar. „Se pare că și-a exprimat sprijinul pentru Chile încă dintr-o vizită de stat efectuată în noiembrie anul trecut”, a declarat ea. „Cel puțin, asta am auzit.”

În ciuda acestui eșec diplomatic, șansele Belgiei de a obține secretariatul nu sunt pierdute. „Desigur, am fi preferat ca un vecin să ne susțină, dar voturile sunt numărate, indiferent ce crede ‘soțul lui Brigitte’”, a reacționat ministra belgiană.

Gofre și diplomație

Cu gofre de Liège, fructe în culorile drapelului, praline și, în mod surprinzător, falafel, miniștrii veniți din alte țări europene, africane și asiatice au fost impresionați și și-au declarat susținerea pentru Belgia. Annelies Verlinden le-a zâmbit, le-a strâns mâna și le-a mulțumit că au venit, nu înainte de a face o remarcă despre gofre: „Fiecare zi este o zi bună pentru a mânca o gofră.”

Înainte ca invitații să plece, ministra le-a reamintit: „Avem un litoral foarte mic în Belgia. Tocmai de aceea suntem conștienți că nu putem reuși singuri.” Această modestie a fost bine primită de alte țări mici, care s-au simțit tratate ca egale. Mai mulți miniștri străini au declarat că vor sprijini Belgia, inclusiv ministrul Timorului de Est, chiar dacă decizia oficială va fi luată de guvernul său. Sprijinul ministrului congolez al Mediului și Dezvoltării Durabile, care a dorit să se adreseze presei belgiene, fusese deja obținut, dar acesta a ținut să-l reafirme.

Mevrouw Verlinden,

U bent minister van justitie. Zou u alstublieft in het vervolg willen proberen ons land niet meer belachelijk te maken. Wafels, speculoospasta en de Smurfin gaan de UNO niet overtuigen om een nieuw agentschap in Brussel neer te poten.

We hebben hier bij ons… pic.twitter.com/200l4ghPUh — Michael Verstraeten (@MichaelVerstrae) September 24, 2025

Atuurile Belgiei

Belgia are un atu major: poziția Bruxellesului pe scena diplomatică globală. Este un loc unde miniștrii trebuie să vină periodic și unde toate țările, inclusiv cele mai mici, au ambasade. Pentru Africa, faptul că Bruxelles se află în același fus orar și că există numeroase zboruri directe reprezintă un avantaj.

Chiar și pentru unele țări din America Latină, este uneori mai ușor să ajungă la Bruxelles decât la Valparaíso, oraș situat la trei ore de capitala Santiago. Avantajele Belgiei sunt, prin urmare, în primul rând practice, dar acestea o plasează într-o poziție favorabilă în cursa pentru secretariat. Înaintea acestui eveniment, Belgia avea deja sprijinul a cel puțin 17 țări, în timp ce Chile avea doar opt. Prin urmare, sprijinul lui Emmanuel Macron nu este esențial, cel puțin în acest moment.

Miniștrii care au dorit au putut, de asemenea, să facă fotografii cu o Ștrumfiță amplasată la ieșire, în ciuda reținerilor lui Annelies Verlinden. „Dar până la urmă, Ștrumfii simbolizează și obiectivele de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, așa că m-am gândit: de ce nu?”, a spus ea.