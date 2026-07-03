Industria diamantelor din Belgia i-a făcut cadou lui Trump un inel uriaș cu sute de pietre prețioase, după ce a obținut scutiri de taxe

Zeci de diamante formează două litere uriașe „T”, alături de steagul Statelor Unite și inscripțiile „1776” și „2026”. Sursa colaj: Getty Images / Profimedia Images

Comunitatea diamantelor din Anvers i-a oferit președintelui american Donald Trump un inel din aur încrustat cu sute de diamante și pietre prețioase, realizat cu ocazia aniversării a 250 de ani de la independența Statelor Unite. Cadoul, estimat la 35.000 de dolari, vine la câteva luni după ce industria belgiană a obținut eliminarea tarifelor americane la importurile de diamante, alimentând dezbaterea privind cadourile de mare valoare primite de liderul de la Casa Albă, potrivit AP.

Zeci de diamante formează două litere uriașe „T”, alături de steagul Statelor Unite și inscripțiile „1776” și „2026”. Alte zeci de diamante conturează numerele 45 și 47 în forma emblemei lui Superman. Un vultur cu aripi din diamante poartă un scut din rubine și ține în gheare o ramură de măslin din smaralde, sub cifra „250”, reprezentată radiant, și deasupra inscripției „250 YEARS USA”, gravată în aur de 18 karate.

În total, inelul din aur, de mărimea unui ceas, este împodobit cu 321 de diamante, 56 de safire, 13 smaralde și șase rubine. Acesta i-a fost înmânat săptămâna aceasta lui Bill White, ambasadorul Statelor Unite în Belgia, pentru a-i fi oferit președintelui Donald Trump.

„Mulțumiri speciale prietenilor mei din Anvers pentru magnificul inel Freedom 250”, a declarat Trump într-un mesaj video preînregistrat, difuzat în timpul unui eveniment organizat la Bruxelles cu ocazia aniversării a 250 de ani de la independența Statelor Unite.

Isidore Mörsel, președintele Antwerp World Diamond Center (AWDC), a oferit inelul în numele comunității de diamante din orașul-port belgian Anvers, un centru istoric al comerțului mondial cu diamante, care anul trecut s-a confruntat cu dificultăți provocate de amploarea războiului comercial declanșat de Trump.

„Fie ca acest inel să fie o amintire de durată că adevăratele parteneriate, asemenea celor mai valoroase diamante naturale, se formează sub presiune, rezistă trecerii timpului și strălucesc cel mai puternic atunci când sunt construite pe încredere”, a spus Mörsel. Pe interiorul inelului este gravată inscripția: „Realizat la Anvers pentru Donald John Trump”.

Din punct de vedere financiar, valoarea inelului este modestă în comparație cu alte cadouri, precum avionul de 400 de milioane de dolari oferit de Qatar, pe care Trump a dispus să fie transformat într-un nou Air Force One. Totuși, bijuteria oferă o imagine asupra rolului pe care îl joacă darurile extravagante – și aproape întotdeauna aurite – în încercările de a câștiga bunăvoința președintelui american.

Un oficial al Casei Albe, care a vorbit sub protecția anonimatului pentru a discuta acest subiect, a declarat joi că inelul nu i-a fost încă înmânat lui Trump.

Inelul, cel mai recent exemplu al rupturii lui Trump de tradiția Casei Albe

Cadoul vine la câteva luni după ce industria diamantelor din Belgia a obținut eliminarea tarifelor americane la importurile de diamante. În septembrie, AWDC a anunțat că „a reușit să obțină un tarif de import de zero la sută” pentru exporturile anuale către Statele Unite de diamante șlefuite din Anvers, în valoare de peste 2 miliarde de dolari. Un purtător de cuvânt al organizației a declarat joi că AWDC a oferit „contribuții” Comisiei Europene în timpul negocierilor cu administrația Trump privind un acord comercial mai amplu referitor la tarife, în 2025, însă nu a făcut lobby direct pe lângă administrația americană.

Președinții Statelor Unite au o marjă considerabilă de apreciere în ceea ce privește acceptarea cadourilor primite din surse interne sau externe și pot decide singuri dacă un dar le este destinat lor personal sau națiunii. Excepția o reprezintă cadourile oferite de guverne străine, interzise de clauza constituțională privind avantajele materiale primite de la state străine, în lipsa aprobării Congresului. Totuși, dacă doresc să păstreze un astfel de cadou, președinții pot rambursa Trezoreriei, din fonduri proprii, valoarea integrală a acestuia.

Cadourile personale trebuie, de asemenea, declarate în raportul anual privind situația financiară a președintelui. Declarația lui Trump pentru 2025, publicată săptămâna aceasta, dezvăluie primirea unei sculpturi evaluate la 250.000 de dolari, care îl înfățișează făcând gestul triumfător după ce a supraviețuit tentativei de asasinat din timpul unui miting electoral desfășurat în 2024 la Butler, în Pennsylvania. Documentul mai menționează și bilete la zece evenimente sportive, inclusiv zece bilete la finala viitoarei Cupe Mondiale din New Jersey, oferite de președintele FIFA, Gianni Infantino, în valoare totală de 15.000 de dolari.

Patru experți americani în etică au declarat pentru Associated Press că Trump s-a îndepărtat de tradiția respectată timp de decenii la Casa Albă, potrivit căreia astfel de cadouri ar trebui evitate.

Valoarea inelului este estimată între 25.000 și 35.000 de dolari

Pentru realizarea inelului, AWDC a apelat la David Gotlib, un bijutier de lux din Anvers, ale cărui butoni pot costa peste 15.000 de euro.

Nici AWDC, nici Gotlib nu au făcut publică valoarea inelului. Însă doi bijutieri independenți au declarat pentru Associated Press că estimează prețul acestuia între 25.000 și 35.000 de dolari.

Consultantul în bijuterii Alexander Levinson, cu activitate la Paris și Londra, a estimat valoarea la 25.928 de dolari, în timp ce David Saad, bijutier de lux din Canada și reprezentant al celei de-a treia generații a familiei sale în această meserie, a evaluat inelul între 33.000 și 35.000 de dolari. Ambii au precizat că aproximativ jumătate din cost reprezintă valoarea materialelor, iar cealaltă jumătate acoperă manopera.