Instagram, TikTok și Facebook. Care sunt țările europene ce vor să interzică rețelele sociale pentru minori

2 minute de citit Publicat la 23:45 17 Apr 2026 Modificat la 23:45 17 Apr 2026

După ce Australia a interzis accesul la rețelele sociale pentru tinerii sub 16 ani, în decembrie, statele europene dezbat acum propriile restricții, în timp ce Bruxellesul analizează o „soluție europeană”, scrie Euronews.

Deși tot mai multe țări din lume înăspresc regulile privind utilizarea rețelelor sociale de către cei mai tineri, gradul de utilizare a platformelor rămâne ridicat în rândul tinerilor adulți.

În 19 din cele 27 de state membre UE, peste 90% dintre tinerii cu vârste între 16 și 29 de ani au declarat că folosesc rețele sociale în 2025, potrivit celor mai recente date Eurostat.

Cele mai ridicate procente au fost înregistrate în Cipru, Cehia, Danemarca și Finlanda, iar cele mai scăzute în Italia, Germania și Luxemburg.

După interdicția australiană pentru minorii sub 16 ani, statele europene și-au deschis propriile dezbateri.

În Franța, de exemplu, parlamentarii au votat recent blocarea accesului pentru tinerii sub 15 ani, iar președintele Emmanuel Macron speră ca măsura să intre în vigoare din septembrie.

Slovenia și Portugalia au elaborat, la rândul lor, proiecte de lege care ar interzice accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 15, respectiv sub 16 ani.

În Portugalia, restricțiile vor viza rețele sociale precum Instagram, Facebook sau TikTok, dar nu și aplicații de mesagerie ca WhatsApp, folosit de mulți părinți pentru a comunica cu copiii.

În plus, cel puțin alte opt state membre se află în diferite etape ale procesului de interzicere a rețelelor sociale pentru copii, iar partidul aflat la putere în Germania a adoptat o moțiune pentru blocarea accesului celor sub 14 ani.

În contrast, Estonia este singura țară din UE care se opune deschis unei astfel de măsuri.

Pentru Tallinn, această abordare nu va „rezolva efectiv problemele”, deoarece „copiii vor găsi foarte repede modalități de a ocoli interdicția și de a folosi în continuare rețelele sociale”, a declarat ministra estoniană a educației, Kristina Kallas.

O soluție europeană

Deși o interdicție totală a rețelelor sociale pentru copii la nivelul întregului bloc nu este deocamdată pe masă, UE face pași pentru întărirea măsurilor de siguranță online.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat pe 15 aprilie că o aplicație europeană de verificare a vârstei va fi disponibilă în curând pentru cetățeni.

„Trebuie să ne protejăm copiii în lumea online la fel cum o facem în lumea offline. Iar pentru asta avem nevoie de o abordare europeană armonizată”, a declarat aceasta a doua zi, în cadrul celei de-a doua reuniuni a Panelului Special privind siguranța online a copiilor.

Aplicația, compatibilă atât cu dispozitivele mobile, cât și cu computerele, va solicita utilizatorilor să încarce pașaportul sau cartea de identitate pentru a-și confirma anonim vârsta la accesarea platformelor online.

Sistemul se bazează pe principiul „zero-knowledge proof” – prin care utilizatorii își pot verifica vârsta fără a partaja date personale cu platformele.

În prezent, Franța, Danemarca, Grecia, Italia, Spania, Cipru și Irlanda „pilotează dezvoltarea aplicației” și intenționează să o integreze în portofelele digitale de identitate naționale, cum este France Identite în Franța.