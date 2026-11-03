Interviuri de angajare false au fost folosite de hackeri pentru a fura criptomonede de 6,3 miliarde de dolari de la Binance

3 minute de citit Publicat la 20:11 03 Noi 2026 Modificat la 20:11 03 Noi 2026

Într-o postare pe X, Binance a transmis că hackerii i-au vizat inginerii folosind tehnici de inginerie socială. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Hackerii care au furat o sumă record de 6,3 miliarde de dolari de la Binance au folosit interviuri de angajare false și un instrument intern de inteligență artificială compromis, a dezvăluit compania, potrivit BBC.

Primele concluzii publicate de companie, care operează cea mai mare platformă de tranzacționare a criptomonedelor din lume, arată că hackerii au obținut acces la sistemele sale printr-o „campanie sofisticată, desfășurată în mai multe etape”.

Compania a precizat că atacatorii au folosit o serie de tehnici, precum descărcarea de programe informatice malițioase, pentru a compromite calculatoarele inginerilor Binance și a prelua controlul asupra unor instrumente cu ajutorul cărora au putut transfera din portofelul companiei criptomonede în valoare de miliarde de dolari.

Binance a descris problema drept un „incident de securitate grav și extrem de sofisticat” și și-a cerut scuze, afirmând că „acest lucru nu ar fi trebuit să se întâmple”.

Într-o postare pe X, Binance a transmis că hackerii i-au vizat inginerii folosind tehnici de inginerie socială.

Prin aceste metode, hackerii recurg la tehnici precum phishingul pentru a păcăli oamenii să dezvăluie informații sensibile sau personale, care pot fi apoi folosite pentru a încerca să le acceseze conturile.

Binance a precizat că, în cadrul atacului informatic, unul dintre inginerii săi a fost contactat prin intermediul unei platforme legitime de căutare a unui loc de muncă și invitat la interviuri de angajare fictive, susținute de persoane care pretindeau că reprezintă o companie.

Compania a declarat că atacatorii au folosit metode „mai avansate și mai înșelătoare” pentru a-i câștiga încrederea, inclusiv distribuirea unor conturi de pe rețelele sociale care conțineau fotografii personale.

Inginerului respectiv i s-a cerut să descarce un program malițios prezentat drept o „temă” în cadrul celui de-al doilea interviu. Acesta a instalat un cod malițios care utiliza „tehnici de ofuscare” pentru a evita detectarea.

Binance a declarat că, în octombrie, hackerii au exploatat apoi calculatorul compromis al inginerului și un instrument intern de inteligență artificială, la rândul său compromis, pentru a prelua controlul asupra laptopurilor altor doi ingineri și a executa următoarele etape ale atacului.

Incidentul a determinat Binance să suspende retragerile pentru clienții din întreaga lume, ceea ce a însemnat că utilizatorii nu și-au putut transfera criptomonedele în afara platformei până când serviciul a fost restabilit duminică.

Clienții au retras active în valoare de miliarde de dolari după redeschiderea serviciului.

„Ne cerem scuze pentru îngrijorarea, perturbările și incertitudinea pe care acest incident le-a provocat utilizatorilor, partenerilor noștri și întregii industrii”, a transmis compania.

Binance a adăugat că a luat o serie de măsuri după incident, inclusiv colaborarea cu autoritățile de aplicare a legii pentru a urmări și a îngheța activele afectate.

Compania a precizat că a pus deoparte fonduri care depășesc 100% din suma necesară pentru acoperirea pierderii, menționând că 98% dintre activele în tokenuri afectate fuseseră „reconstituite” până sâmbătă.

Atacul informatic, în urma căruia au fost furați 6,3 miliarde de dolari, este considerat cel mai mare atac asupra unei platforme de criptomonede de până acum.

Implicarea Coreei de Nord

Agenții americane de combatere a criminalității, inclusiv Biroul Federal de Investigații (FBI) și Serviciul Secret, au ajutat Binance să urmărească criptomonedele furate din propriile portofele digitale ale platformei.

Agențiile, împreună cu o serie de analiști în domeniul securității cibernetice, au declarat că atacul informatic prezenta, la fel ca alte breșe similare anterioare, indicii că ar fi fost orchestrat de Coreea de Nord.

Phenianul a respins marți aceste acuzații, negând că s-ar afla în spatele atacului.

Kim Yo Jong, un oficial de rang înalt al Republicii Populare Democrate Coreene și sora liderului Kim Jong Un, a declarat că acuzațiile reprezintă o altă „încercare sinistră” a SUA de a afecta imaginea publică a Coreei de Nord.

Țara a negat în mod constant că s-ar afla în spatele mai multor atacuri cibernetice majore de care a fost acuzată în ultimii ani.

Unitatea TraderTraitor, cunoscută și sub numele de Lazarus Group, a fost acuzată de atacul informatic asupra platformei de tranzacționare a criptomonedelor Bybit, din 2025, în urma căruia au fost furați 1,5 miliarde de dolari, o sumă record la acel moment.

Anterior, Binance nu răspunsese solicitărilor BBC privind presupusa implicare a Coreei de Nord în atacul informatic.

Însă marți, compania a scris în postarea sa de pe X: „Cele mai recente informații publicate de Biroul Federal de Investigații indică faptul că Republica Populară Democrată Coreeană este responsabilă pentru acest incident”.

Ca parte a măsurilor de securitate adoptate după atac, Binance a declarat că își va spori investițiile în instrumente de inteligență artificială capabile să detecteze amenințările de securitate și că va apela la experți externi în securitate cibernetică pentru a realiza o analiză completă a incidentului.

Compania a mai anunțat că intenționează să înființeze un fond pentru cercetarea în domeniul securității și să colaboreze cu companii de top din domeniul inteligenței artificiale și al securității pentru inițiative specifice.