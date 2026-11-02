Cutremur pe piața criptomonedelor după jaful de la Binance: utilizatorii au retras active de aproape 4 miliarde de dolari

5 minute de citit Publicat la 09:45 02 Noi 2026 Modificat la 09:45 02 Noi 2026

Nivelul retragerilor reprezintă un prim test pentru a stabili dacă utilizatorii mai au încredere să își păstreze banii pe Binance după atac.Foto: Getty Images

Clienții Binance, cea mai mare platformă de schimb de criptomonede din lume, au retras active în valoare de 3,64 miliarde de dolari (2,1% din activele companiei), după jaful din 30 octombrie, potrivit Reuters. Platforma funcționează din nou, iar monedele virtuale tranzacționate pe această aplicație au început să se aprecieze, din nou. 6,3 miliarde de dolari au fost furate de pe această platformă săptămâna trecută, iar toate indiciile duc către Coreea de Nord.

Bursa a încercat să-i liniștească pe investitorii în criptomonede și a anunțat că retragerile se stabilizează după un val inițial, în timp ce volumul depunerilor s-a menținut „substanțial”, în urma a ceea ce analiștii consideră că ar putea fi cel mai mare jaf financiar din istorie.

Bitcoin și Ether se apreciază

După ce vineri a atins cel mai scăzut nivel din ultimele șase săptămâni, prețurile bitcoin și-au revenit ușor pe parcursul weekendului, iar luni au ajuns la peste 78.000 de dolari.

Și Ether a coborât vineri la cel mai mic nivel din ultimele două luni, dar a recuperat, de asemenea, o parte din pierderi, ajungând la 2.287 de dolari.

Binance, o platformă care le permite investitorilor să cumpere, să vândă și să tranzacționeze active digitale, are 335 de milioane de utilizatori înregistrați la nivel mondial.

Compania a anunțat duminică faptul că, la data de 28 octombrie, avea active totale în valoare de 171 de miliarde de dolari în administrare.

Jaful de la Binance este ultimul dintr-o serie care au vizat platformele de criptomonede. Hackerii au furat criptomonede în valoare de 2,9 miliarde de dolari în aproape 150 de incidente anul trecut, potrivit cercetătorilor de la TRM Labs.

Mai au încredere investitorii în Binance?

Nivelul retragerilor reprezintă un prim test pentru a stabili dacă utilizatorii mai au încredere să își păstreze banii pe Binance după atac. Bursa a anunțat că a acoperit 95% din activele furate.

Capitalizarea de piață a stablecoinurilor (un tip de monedă virtuală a cărui valoare este legată de un activ suport stabil, cum ar fi dolarul) tinde să scadă atunci când banii ies de pe piața criptomonedelor, iar acest lucru s-a întâmplat și începând de vineri.

Capitalizarea cumulată a celor mai mari două stablecoinuri, USDT și USDC, a scăzut cu aproximativ 1,2 miliarde de dolari de vineri până în prezent, potrivit CoinMarketCap.com.

Fondurile tranzacționate la bursă (ETF) care investesc direct în bitcoin au înregistrat vineri retrageri de 643 de milioane de dolari, cel mai mare flux net de ieșiri zilnic din luna octombrie.

De asemenea, au fost lichidate poziții în valoare de peste 1,3 miliarde de dolari, a declarat Ari Redbord, directorul global pentru politici al firmei americane de analiză blockchain TRM Labs.

„Înțeleg de ce, pentru investitorii instituționali conservatori, această situație este îngrijorătoare. Un atac cibernetic la o instituție financiară înseamnă username-uri și parole furate. Un atac informatic la o platformă de tranzacționare a criptomonedelor este un jaf bancar desfășurat cu viteza internetului, ceea ce creează un profil de risc instabil pentru oricine răspunde de capitalul altor persoane”, a explicat Ari Redbord.

Binance a anunțat duminică faptul că a acoperit 6 miliarde de dolari din criptomonedele furate, folosindu-și propriile fonduri pentru a cumpăra tokenuri care să le înlocuiască pe cele sustrase. Restul de 5% din tokenurile furate constau în active mai puțin lichide, care ar putea necesita mai mult timp pentru a fi procurate, a precizat compania.

În pofida acestor măsuri, unii utilizatori analizează posibilitățile de a-și proteja investițiile împotriva riscurilor.

Jay Koh, vicepreședintele Asociației Asia Web3 AI, a declarat că nu și-a retras niciuna dintre deținerile de pe Binance, întrucât cea mai mare parte a fondurilor sale se află într-un portofel digital offline (cold wallet), care nu a fost afectat de atacul informatic.

„Nu aș retrage neapărat totul de pe Binance... Cu toate acestea, consider că este prudent să îți reevaluezi expunerea la risc, să îți diversifici modalitățile de păstrare a activelor și să eviți să deții pe o singură platformă mai multe active decât este necesar”, a explicat el.

Binance, companie fondată în China, a anunțat că procesul de retragere a fondurilor va fi reluat treptat, acordând prioritate cererilor utilizatorilor. Prima etapă a inclus 15 tokenuri, printre care bitcoin, ether, unele stablecoinuri USDC și USDT, precum și dogecoin.

„Am adoptat o abordare etapizată, acordând prioritate tokenurilor în funcție de datele privind cererea utilizatorilor din ultima săptămână”, a transmis Binance într-o postare anterioară pe platforma X.

Compania a adăugat: „Vă asigurăm că situația de pe piață este stabilă”.

Binance a precizat că fluxurile nete de ieșiri reflectă diferența dintre fondurile retrase și cele depuse de clienți după incident.

Platforma de analiză a criptomonedelor DefiLlama a indicat pe tabloul său de bord că retragerile au fost mai mari, ajungând la 5,81 miliarde de dolari, față de valoarea de 4,36 miliarde de dolari afișată anterior.

„Această cifră nu include transferurile pe care le-am făcut către propriul nostru nou portofel digital online (hot wallet), așa că nu este exactă. Ultima noastră actualizare de pe X este cea mai apropiată de valoarea reală (fără a include mișcările atât din depuneri, cât și din retrageri efectuate după publicarea acesteia)”, a declarat un purtător de cuvânt al Binance, referindu-se la datele inițiale prezentate de DefiLlama.

FBI acuză Coreea de Nord de jaf

FBI a anunțat sâmbătă că atacul a fost comis de unitatea de hackeri susținută de statul nord-coreean cunoscută sub numele de TraderTraitor.

Phenianul a negat ani la rând că ar folosi unități cibernetice aflate sub controlul statului pentru spionaj, furturi financiare și obținerea de venituri.

Autoritățile de aplicare a legii au observat că membrii unității au convertit activele furate în criptomoneda ether, a transmis FBI într-un comunicat, adăugând că se așteaptă la noi operațiuni de spălare a activelor prin utilizarea unor tehnologii asociate.

Analiștii, de asemenea, au indicat implicarea Coreei de Nord. Cea mai mare parte a furtului s-a desfășurat în aproximativ 20 de minute, începând de joi seara târziu, și a prezentat asemănări cu atacuri de amploare anterioare atribuite Coreei de Nord, potrivit firmelor americane de analiză blockchain TRM Labs și Chainalysis.

Președintele american Donald Trump a declarat însă, mai târziu, sâmbătă, că nu este clar dacă Coreea de Nord a fost implicată.

„Nu știm dacă este vorba despre Coreea de Nord, dar, dacă este așa, vom discuta cu Coreea de Nord despre acest lucru”, le-a spus Trump reporterilor, potrivit unor declarații publicate pe contul Casei Albe de pe platforma X.