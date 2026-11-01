FBI acuză Coreea de Nord pentru atacul cibernetic de 6,3 miliarde de dolari asupra Binance

1 minut de citit Publicat la 18:47 01 Noi 2026 Modificat la 18:47 01 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Biroul Federal de Investigații al SUA (FBI) a acuzat Coreea de Nord că se află în spatele atacului informatic major care a vizat la începutul acestei săptămâni platforma de tranzacționare a criptomonedelor Binance, scrie Euronews.

Binance a fost ținta a ceea ce co-directorul său executiv, Richard Teng, a descris drept un „atac complex”, în urma căruia hackerii au obținut acces la portofelele sale „fierbinți”, adică cele conectate permanent la internet, și au furat active digitale în valoare de 6,3 miliarde de dolari.

„Biroul Federal de Investigații (FBI) publică informații potrivit cărora Republica Populară Democrată Coreeană (Coreea de Nord) este responsabilă pentru furtul a peste 6 miliarde de dolari în active virtuale de pe platforma de tranzacționare a criptomonedelor Binance, în jurul datei de 29 octombrie 2026”, a transmis FBI într-un comunicat, publicat sâmbătă.

„FBI denumește această activitate cibernetică malițioasă nord-coreeană «TraderTraitor»”, se mai arată în comunicat. Instituția americană a precizat că i-a observat pe membrii TraderTraitor convertind activele furate în Ethereum și că se așteaptă ca acestea să fie „spălate în continuare prin conversia lor cu ajutorul serviciilor DeFi și al celor de schimb instantaneu”.

Potrivit Agenției pentru Securitate Cibernetică și a Infrastructurii din SUA (CISA), TraderTraitor este un grup de hackeri sponsorizat de statul nord-coreean, asociat cu furturi de criptomonede și cu tactici de atac cibernetic cel puțin din 2020.

Se crede că grupul face parte din Lazarus Group, care, potrivit CISA, a atacat numeroase ținte din industria blockchain și a criptomonedelor, folosind campanii de spearphishing, adică mesaje frauduloase personalizate, și programe malware.

După atac, Binance a anunțat că a suspendat depunerile și retragerile, în timp ce echipa sa efectua verificări de securitate, bloca fondurile și colabora cu autoritățile pentru investigarea incidentului.

Compania a precizat că a acoperit deja aproximativ 90% din suma furată și că retragerile sunt reluate „în etape”.

Potrivit Binance, restul de 10% din tokenuri sunt „mai puțin lichide”, ceea ce înseamnă că achiziționarea lor ar putea dura mai mult.

Într-o declarație video publicată pe rețelele sociale, Richard Teng a declarat că firma este „hotărâtă să acopere din fondurile companiei toate pierderile cauzate de atac”.

„Activele voastre sunt în siguranță”, a adăugat el.