Gaura neagră a internetului: Cum funcționează rețelele de hackeri ale Coreei de Nord

4 minute de citit Publicat la 11:59 03 Noi 2026 Modificat la 11:59 03 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Atacul asupra platformei Binance, în urma căruia au fost furate criptomonede evaluate la peste 6 miliarde de dolari, a readus în atenție una dintre cele mai mari amenințări la adresa securității informatice internaționale: grupările de hackeri care operează în beneficiul Coreei de Nord. În ultimii ani, acestea au compromis platforme financiare, au infiltrat companii occidentale și au dezvoltat mecanisme de transfer al banilor furați. Deși autoritățile americane le cunosc metodele și au identificat o parte dintre operatori, protecția oferită de regimul de la Phenian face extrem de dificilă pedepsirea acestora.

Într-o alertă publicată pe 31 octombrie, FBI a atribuit operațiunea grupării TraderTraitor, asociată de autoritățile americane cu mai multe atacuri informatice majore din ultimii ani. Agenția a identificat adresele portofelelor digitale utilizate pentru transferul banilor și a solicitat operatorilor din industria criptomonedelor să blocheze tranzacțiile legate de acestea.

Coreea de Nord a respins acuzațiile. Pe 3 noiembrie, Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong-un, a calificat atribuirea făcută de FBI drept o provocare politică și a acuzat Statele Unite că încearcă să prezinte Phenianul drept un stat implicat în criminalitatea informatică.

În ciuda acestor asigurări, potrivit unui raport Chainalysis, citat de Media integrators, hackerii nord-coreeni au furat numai în 2025 criptomonede evaluate la cel puțin 2,02 miliarde de dolari, cu 51% mai mult decât în anul precedent. Asta arată că metodele lor au devenit mai sofisticate dar și că au prins mai mult curaj.

Valoarea cumulată a furturilor atribuite Coreei de Nord ajunsese astfel la aproximativ 6,75 miliarde de dolari până la sfârșitul anului 2025. Atacul asupra Binance din octombrie 2026 a adăugat, într-o singură operațiune, o sumă aproape egală cu totalul estimat pentru toți anii anteriori.

Departamentul american al Trezoreriei susține că Phenianul utilizează veniturile obținute prin furturi informatice, fraude financiare și angajarea ilegală a unor specialiști IT în companii străine pentru a finanța inclusiv programele sale de arme nucleare și rachete balistice. Cu numai o zi înaintea atacului asupra Binance, Trezoreria americană a anunțat noi sancțiuni împotriva a zece persoane și unei entități implicate în schemele prin care lucrători IT nord-coreeni obțineau contracte folosind identități false.

Cum reușesc hackerii să compromită sisteme informatice protejate

Operațiunile nord-coreene nu se bazează exclusiv pe identificarea unor vulnerabilități tehnice. În numeroase cazuri, atacatorii obțin acces la sistemele companiilor prin manipularea angajaților sau prin compromiterea dispozitivelor utilizate în activitatea profesională.

Un exemplu documentat de FBI este atacul asupra platformei japoneze DMM Bitcoin din mai 2024, în urma căruia au fost furate criptomonede în valoare de aproximativ 308 milioane de dolari. Operațiunea începuse cu două luni înainte, când un atacator care pretindea că este recrutor pe LinkedIn a contactat un angajat al companiei japoneze Ginco, specializată în software pentru administrarea portofelelor de criptomonede.

Persoana vizată a primit un presupus test de angajare care conținea cod malițios. După compromiterea dispozitivului, atacatorii au reușit să obțină informații de autentificare și să acceseze sistemele utilizate pentru administrarea tranzacțiilor.

În cele din urmă, aceștia au manipulat o operațiune legitimă de transfer, redirecționând mii de bitcoin către portofele aflate sub controlul lor. FBI a atribuit furtul grupării TraderTraitor în decembrie 2024. Aceeași grupare a fost identificată ulterior drept responsabilă pentru atacul asupra Bybit din februarie 2025, când au dispărut aproximativ 1,5 miliarde de dolari.

În cazul Binance, investigația tehnică este încă în desfășurare. Compania a anunțat că primele verificări au indicat compromiterea laptopului unui inginer DevOps, ceea ce ar fi permis accesul la o componentă a infrastructurii și inițierea unor retrageri neautorizate. Investigațiile ulterioare au identificat însă și alte puncte compromise. Potrivit Elliptic, atacatorii au reușit să transfere active din portofelele online ale Binance prin intermediul a 11 rețele blockchain.

O altă metodă utilizată de rețelele nord-coreene constă în obținerea unor locuri de muncă în companii străine prin intermediul identităților false sau furate.

Pe 13 octombrie 2026, Departamentul american al Justiției a anunțat o serie de operațiuni împotriva unor asemenea rețele, care afectaseră peste 70 de companii din Statele Unite. Anchetatorii au identificat persoane care furnizau identități americane și găzduiau calculatoarele oferite de angajatori. Prin accesarea de la distanță a acestor dispozitive, lucrătorii nord-coreeni puteau crea impresia că își desfășoară activitatea de pe teritoriul Statelor Unite. Potrivit autorităților americane, în anumite cazuri, lucrătorii infiltrați au sustras informații confidențiale, au instalat programe malițioase sau au încercat să extorcheze companiile din domeniile sănătății, comunicațiilor, comerțului și tehnologiei.

De ce sunt atât de greu de oprit hackerii nord-coreeni

Principala problemă este protecția de care beneficiază operatorii aflați pe teritoriul Coreei de Nord. FBI poate identifica participanți la atacuri, poate obține mandate de arestare și poate urmări tranzacțiile suspecte. Arestarea persoanelor aflate într-un stat care nu cooperează cu autoritățile americane este însă imposibilă.

În plus, în martie 2024, Rusia a blocat prin veto prelungirea mandatului grupului de experți al ONU responsabil cu monitorizarea sancțiunilor împotriva Coreei de Nord. Mecanismul și-a încetat activitatea la sfârșitul lunii aprilie a aceluiași an. Sancțiunile au rămas în vigoare, dar dispariția grupului de experți a redus capacitatea ONU de a monitoriza independent încălcarea acestora.

În paralel, autoritățile americane au continuat să urmărească persoanele și companiile care facilitează transferurile financiare pentru regimul nord-coreean. Aceste măsuri, totuși, pot doar să limiteze capacitatea rețelelor de a utiliza fondurile obținute ilegal, fără să împiedice automat organizarea unor noi atacuri.