Investigație NYT: nepotul lui Maduro a exportat petrol de 11 miliarde de dolari fără să plătească vreun ban statului venezuelean

Administrația Trump și noul lider de la Caracas, Delcy Rodríguez, au promis control strict asupra industriei petroliere venezuelene după căderea lui Nicolás Maduro – auditori angajați, bugete lunare trimise Casei Albe, un site unde fiecare dolar din petrol poate fi urmărit. Patru luni mai târziu, niciuna dintre aceste inițiative nu a produs rezultate concrete, arată o investigație The New York Times bazată pe documente interne PDVSA. Aceleași documente relevă amploarea jafului din era Maduro: firme-fantomă controlate de un nepot al fostului președinte au exportat petrol de 11 miliarde de dolari în doi ani fără să plătească nimic statului, iar unele dintre schemele preferențiale continuă și sub noua conducere.

Președintele Trump a declarat că Statele Unite vor controla vânzările de petrol ale Venezuelei. Administrația Trump a anunțat că Venezuela va prezenta bugete lunare Casei Albe, iar Statele Unite au precizat că au angajat auditori pentru verificarea încasărilor.

Noul lider al Venezuelei și aliata lui Trump, Delcy Rodríguez, a declarat că publicul va putea urmări fiecare dolar din petrol pe un nou site.

Niciuna dintre aceste inițiative nu a clarificat însă până acum unde se duc banii din petrolul Venezuelei, ridicând semne de întrebare cu privire la voința politică de la Washington și Caracas.

Chiar și cu cele mai bune intenții, planul Washingtonului de a arăta cum și unde sunt cheltuiți banii din petrolul venezuelean ar fi o sarcină colosală. Decenii de jaf au lăsat Venezuela cu o industrie petrolieră opacă și profund coruptă, pe care Rodríguez nu reușise în mare parte să o rezolve în rolul ei anterior de conducere a economiei naționale.

Pentru fiecare doi dolari câștigați de Venezuela din vânzarea petrolului la începutul acestui deceniu, un dolar a fost furat, potrivit documentelor interne și statisticilor oficiale.

Miza este și mai mare astăzi. Pentru Donald Trump, planul său de a debloca potențialul petrolier masiv al Venezuelei cu investiții americane de 100 de miliarde de dolari depinde în parte de convingerea directorilor companiilor petroliere americane că administrația sa poate instaura statul de drept.

Pentru Delcy Rodríguez, garantarea pentru venezueleni că industria petrolieră, o parte esențială a identității naționale a țării, beneficiază pe mulți și nu doar pe câțiva este vitală pentru îmbunătățirea șanselor sale reduse de a câștiga alegerile prezidențiale competitive pe care Statele Unite le susțin pentru anul viitor.

Nu este clar câtă corupție ar tolera Rodríguez pentru a-și menține controlul asupra guvernului, care rămâne plin de loialiștii lui Maduro și de oamenii de afaceri care îi susțin.

În cei 13 ani de conducere ai lui Maduro, omniprezenta companie petrolieră de stat a Venezuelei, cunoscută sub numele de PDVSA, devenise domeniul personal al familiei sale, permițând rudelor și apropriaților să vândă petrol în condiții extrem de preferențiale. Patronajul ungea roțile aparatului de guvernare, asigurând loialitatea față de Maduro, care a supraviețuit mai multor crize înainte de a fi capturat în ianuarie de Forțele Speciale americane.

Schemele opace de tranzacționare a petrolului au continuat chiar până la căderea lui Maduro, iar unii beneficiari au continuat să facă în liniște afaceri cu PDVSA sub conducerea Rodríguez, potrivit documentelor interne și interviurilor cu oficiali petrolieri venezueleni și persoane apropiate industriei.

Încheierea de contracte discutabile îi pune la încercare promisiunea de a face o ruptură netă cu politicile economice ale lui Maduro, pe care le-a învinuit pentru criza financiară prelungită a Venezuelei.

Aceste documente, neraportate anterior, oferă o perspectivă rară asupra amplorii corupției din ultimii ani ai lui Maduro, marcați de o confruntare economică cu Statele Unite și o represiune crescândă pe plan intern.

Documentele și interviurile arată, de asemenea, rolul central jucat de o rudă a lui Maduro, Carlos Malpica Flores, descris de mai mulți oficiali petrolieri venezueleni și persoane din interiorul industriei drept gardianul averii familiei Maduro. Persoanele intervievate pentru acest articol au vorbit sub condiția anonimatului pentru a evita represaliile.

Administrația Trump a impus sancțiuni lui Malpica, în vârstă de 53 de ani, în decembrie, susținând că acesta „a facilitat corupția continuă a regimului Maduro”. Malpica nu a răspuns întrebărilor trimise printr-un partener de afaceri și doi membri ai familiei.

Documente PDVSA arată că firme-fantomă controlate de Malpica și alți oameni de afaceri apropiați lui Maduro au exportat petrol în valoare de 11 miliarde de dolari în 2021 și 2022 fără a plăti nimic companiei de stat. Suma a reprezentat jumătate din totalul veniturilor petroliere ale Venezuelei în acei doi ani, potrivit statisticilor băncii centrale a țării.

Vânzările de petrol neînregistrate par să fi încălcat legislația venezueleană în vigoare la acel moment, care acorda PDVSA custodia exclusivă asupra bogăției petroliere a țării.

De la înlăturarea lui Maduro și impunerea controlului american asupra exporturilor petroliere ale Venezuelei, în ianuarie, Malpica pare să fi pierdut accesul la vânzările de țiței, potrivit unor persoane apropiate industriei. Dar aceste persoane, precum și un înalt oficial petrolier venezuelean, spun că Malpica continuă să profite de pe urma companiilor sale care operează câmpuri petroliere, furnizează servicii PDVSA și transportă produse petroliere la nivel local.

Guvernul Venezuelei nu a răspuns solicitărilor de comentarii. Administrația Trump a refuzat să comenteze public pentru acest articol.

Un oficial al administrației a declarat că guvernul Venezuelei oferă garanții că fondurile sunt cheltuite corespunzător.

Un înalt oficial al Departamentului de Stat, Michael Kozak, a declarat în fața Congresului luna trecută că guvernul american a angajat KPMG, o firmă globală de servicii financiare, pentru a audita vânzările de petrol ale Venezuelei, adăugând că firma va furniza rapoarte la o dată ulterioară, nespecificată. Banca centrală a Venezuelei a anunțat săptămâna trecută că a angajat separat o altă firmă de audit, fără a furniza detalii suplimentare.

Povestea lui Malpica epitomizează transformarea economiei venezuelene într-un fief personal al familiei Maduro, un sistem încă parțial funcțional în ciuda schimbării de conducere.

Fost șofer de autobuz și lider sindical, Maduro nu avea cunoștințele tehnice ale economiei bizantine a Venezuelei atunci când mentorul și predecesorul său, Hugo Chávez, bolnav de cancer, i-a lăsat moștenire funcția prezidențială în 2013.

Maduro avea nevoie de aliați pentru a conduce țara. Iar acei oameni trebuiau să-i fie loiali lui, nu lui Chávez, un revoluționar autoproclamat care comanda adorația adepților săi. Maduro și soția sa, Cilia Flores, ea însăși o politiciană de rang înalt, au început să creeze o nouă elită.

Printre recruții lui Maduro s-a numărat și Rodríguez, o avocată dintr-o familie de stânga proeminentă.

Maduro și Flores au început, de asemenea, să numească zeci de rude fără nicio calificare aparentă în funcții publice, unde unele rămân și astăzi.

Una dintre rude era Malpica, un nepot al primei doamne, care la începutul mandatului lui Maduro l-a convins pe președinte să-l lase să gestioneze relațiile cu sectorul petrolier, potrivit unor oficiali de rang înalt din acea perioadă.

Cariera lui Malpica a avansat rapid. La câteva luni după preluarea puterii, Maduro l-a numit în consiliul de administrație al băncii de dezvoltare a Venezuelei, cunoscută sub numele de Bandes. La scurt timp după aceea, a devenit trezorier național și șeful departamentului financiar al PDVSA.

Pozițiile i-au oferit lui Malpica acces necontrolat la bogăția petrolieră a Venezuelei, pe care a continuat să o exploateze după plecarea din sectorul public în 2016, devenind subcontractor PDVSA și cumpărător de petrol.

La sfârșitul lui 2022, consiliul de administrație al PDVSA s-a întrunit pentru a face un bilanț al anilor de facturi de petrol neplătite lăsate de Malpica și alți confidenți ai lui Maduro, potrivit prezentării ședinței, consultată de The Times. Consiliul a numărat aproape 240 de tancuri petroliere care au plecat fără plată între 2019 și 2022, costând statul venezuelean 13 miliarde de dolari.

Consiliul a votat pentru anularea efectivă a acestor bani, arată prezentarea.

Câteva luni mai târziu, Rodríguez a preluat conducerea PDVSA după ce a orchestrat căderea predecesorului său, Tareck El Aissami, un protejat al lui Maduro aflat în prezent în proces pentru acuzații de corupție. Sub conducerea ei, cele mai flagrante nereguli ale PDVSA, cum ar fi vânzările de petrol neplătite, au încetat în mare parte.

Dar Malpica și alți oameni de afaceri apropiați lui Maduro au continuat să primească acces preferențial la petrol, arătând limitele inițiativelor sale.

În 2023, de exemplu, o firmă-fantomă legată de Malpica a devenit al doilea cel mai mare exportator de țiței venezuelean, imediat după Chevron, o companie multinațională care produce petrol în Venezuela de un secol, arată documentele.

Copii ale unor contracte arată că firma-fantomă, Hangzhou Energy, înregistrată în China, a primit petrol de la PDVSA în condiții extrem de favorabile și neobișnuite, în ciuda faptului că nu avea niciun istoric de activitate comercială. Un contract pentru 2022 arată că Hangzhou a primit permisiunea de a vinde aproximativ o zecime din volumele de export ale țării în acel an în schimbul furnizării guvernului a unei cantități nespecificate de „ajutor umanitar”.

Nu este clar cât ajutor a livrat în cele din urmă Hangzhou sau ce includea acesta. Aparent create ca răspuns la sancțiunile americane, tranzacțiile de petrol contra alimente similare celei obținute de Hangzhou au devenit o sursă majoră de corupție în ultimii ani ai lui Maduro, sifonând miliarde de dolari de la stat într-o perioadă de criză umanitară, potrivit guvernului american și investigațiilor publicației venezuelene Armando.Info.

Un e-mail adresat directorului de operațiuni al Hangzhou, Zhang Junling, a rămas fără răspuns.

Deși reprezentanții legali ai Hangzhou se aflau aparent în China, în practică Malpica și un partener, Ramos Carretero, erau cei care reprezentau Hangzhou în întâlnirile cu PDVSA, potrivit mai multor oficiali PDVSA și persoane din industria petrolieră venezueleană, ceea ce implică faptul că cei doi erau beneficiarii efectivi ai companiei.

Hangzhou avea și alte aranjamente de plată neobișnuite și lucrative.

Majoritatea cumpărătorilor de petrol trebuiau să plătească PDVSA în dolari. Hangzhou, însă, plătea Bandes, banca de dezvoltare, în bolivari, moneda locală, potrivit documentelor PDVSA, mesajelor interne consultate de The New York Times și interviurilor cu oficiali petrolieri venezueleni.

Schema contrazice rațiunea fundamentală pentru care națiunile exportă petrol: obținerea de valută forte pentru importuri.

Cursul de schimb controlat al Venezuelei însemna că achiziționarea de petrol cu bolivari subevaluați și vânzarea acestuia către rafineriile chinezești în monede stabile, cum ar fi dolarul, le-ar fi permis proprietarilor Hangzhou să obțină un profit uriaș.

Iar inflația galopantă a Venezuelei însemna că orice bolivari pe care Hangzhou ajungea să-i depună la Bandes, o instituție opacă legată de Malpica, deveneau practic fără valoare.

Relația strânsă a lui Malpica cu Maduro și soția sa l-a ajutat să supraviețuiască epurărilor periodice din PDVSA, care au trimis la închisoare patru dintre foștii săi președinți recenți și zeci de directori, inclusiv pe cei mai mulți dintre cei care au semnat contracte cu Hangzhou.

Malpica a reușit, de asemenea, să lege o prietenie de-a lungul anilor cu Rodríguez, potrivit mai multor persoane care îi cunosc bine pe amândoi. Această legătură pare să-l fi protejat până acum de curățenia noului președinte, care a dus la concedierea sau ostracizarea a zeci de rude ale lui Maduro.

Mai mulți oameni de afaceri din sectorul petrolier apropiați lui Maduro au fost reținuți de la capturarea acestuia, dar până acum niciunul nu a fost inculpat public pentru vreo infracțiune financiară.

Site-ul de transparență al industriei petroliere, numit Suveranitate Transparentă, promis de Rodríguez în ianuarie, afișează astăzi o singură înregistrare.

Site-ul arată că guvernul a vândut combustibil în valoare de 300 de milioane de dolari în martie, sumă folosită pentru creșterea salariului minim.

Site-ul nu precizează cine a cumpărat petrolul și nici la ce preț.