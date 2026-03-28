Iranul a bombardat Israelul cu rachete. Un mort și mai mulți răniți la Tel Aviv. Rebelii Houthi din Yemen ar fi intrat în război

Publicat la 09:34 28 Mar 2026 Modificat la 09:49 28 Mar 2026

Atac iranian cu rachete în Israel. Un bărbat a fost ucis la Tel Aviv. Sursă colaj: capturi X @sentdefender, @EliAfriatISR

Un bărbat a fost ucis și alte două persoane au fost rănite, vineri noaptea, la Tel Aviv, scrie presa internațională, care citează serviciile de salvare israeliene.

Anterior, armata israeliană a semnalat tiruri cu rachete din Iran, relatează AFP.

Potrivit Magen David Adom (MDA), echivalentul israelian al Crucii Roșii, un bărbat de 52 de ani a fost ucis și alți doi bărbați de 65 și 50 de ani au fost răniți la Tel Aviv.

Iran launched another ballistic missile wave against central Israel, as footage shows impacts from cluster munitions in Tel Aviv. pic.twitter.com/JNvNCLex5w — OSINTdefender (@sentdefender) March 27, 2026

???BREAKING: Firing from Iran resumed a few minutes ago and alarms were heard in central Israel.



Cluster missiles were observed.



Reports of several landing sites in the Tel Aviv area. pic.twitter.com/Yrj8zNoelS — Eli Afriat ?? (@EliAfriatISR) March 27, 2026

În sudul țării, la Kuseife, în sudul țării, două persoane cu vârste de 37 și 21 de ani au fost lovite de bucăți de șrapnel.

Șeful comandamentului intern al armatei israeliene, Miki David, a declarat într-o înregistrare video publicată pe rețelele sociale că un apartament dintr-un "imobil rezidențial" din centrul Israelul a fost lovit de o rachetă cu muniție cu fragmentație, ceea ce a provocat "distrugeri considerabile".

"Apartamentul a fost lovit de o bombă cu fragmentație (...) care a traversat acoperișul, a traversat un etaj, apoi a explodat la etajul al doilea", a explicat el.

Iranul și Israelul se acuză reciproc că folosesc muniție cu fragmentație

Bombele cu fragmentație explodează în plin zbor și dispersează zeci sau sute de proiectile mai mici pe o zonă întinsă.

Iranul și Israelul se acuză reciproc de utilizarea acestui tip de armă foarte periculoasă pentru populația civilă.

Imagini difuzate de presa israeliană au arătat un dispozitiv de salvare important desfășurat la locul impactului.

Cu puțin timp înainte, armata israeliană a avertizat pe Telegram privind tirurile cu rachete din Iran, adăugând că "sistemele de apărare au intrat în acțiune pentru eliminarea amenințării".

De asemenea, oficialii au anunțat trimiterea de echipe de căutare și salvare spre zonele de impact, în centrul țării.

Sirenele au răsunat și la Ierusalim, iar zgomote de explozii au fost auzite la Ierihon, în Cisiordania ocupată, potrivit unor jurnaliști AFP.

18 civili morți în Israel de la începutul războiului

Câteva ore mai târziu, armata israeliană a anunțat o nouă salvă de rachete care se îndreaptă spre teritoriul său.

Potrivit jurnaliștilor israelieni, cel mai recent atac a venit atât din Iran, cât și din Liban, unde armata israeliană se luptă cu mișcarea pro-iraniană Hezbollah.

După decesul de vineri, serviciile de urgență și autoritățile israeliene au anunțat că 18 civili au fost uciși în Israel în urma atacurilor de la începutul războiului, în urmă cu o lună.

Israelul anunță că rebelii Houthi din Yemen au intrat în război de partea Iranului

Armata israeliană a comunicat, sâmbătă dimineață, că a detectat lansarea unei rachete din Yemen, ceea ce marchează o premieră în războiul din Orientul Mijlociu.

Anunțul israelian vine la doar câteva ore după ce rebelii Houthi, susținuți de Iran, au amenințat că se vor alătura conflictului.

"Am identificat lansarea unei rachete din Yemen către teritoriul israelian, iar sistemele de apărare antiaeriană sunt în acțiune pentru a intercepta această amenințare", au anunțat Forțele de Apărare israeliene, IDF, pe Telegram.

Houthi sunt aliați cu Teheranul în cadrul a ceea ce Iranul numește "axa rezistenței", alături de Hezbollahul din Liban, Hamasul palestinian și grupurile armate pro-iraniene din Irak.

Aliații șiiți ai Iranului din Liban și Irak s-au alăturat deja războiului din regiune, declanșat de atacurile SUA și ale Israelului asupra Teheranului de acum patru săptămâni.