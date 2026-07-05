Israel și Grecia sunt în alertă din cauza Turciei. Trump a semnalat că i-ar permite lui Erdogan să cumpere avioane F-35 din SUA

3 minute de citit Publicat la 13:17 05 Iul 2026 Modificat la 13:17 05 Iul 2026

Aparat de luptă american F-35. Foto: Getty Images

Tensiunile au crescut în Grecia și în Israel, după ce președintele american Donald Trump a semnalat că ar lua în calcul să reintroducă Turcia în planul de vânzări pentru avioane de luptă F-35, cu ocazia summitului NATO găzduit la Ankara, săptămâna viitoare, relatează Euractiv.

Guvernele de la Atena și Ierusalim se opun ferm dotării Turciei cu astfel de aparate, adaugă sursa citată.

„Probabil voi face ceva care va face (Turcia) foarte fericită”, a declarat Trump săptămâna trecută, când a fost întrebat despre planurile sale pentru summitul NATO de la Ankara, din 7-8 iulie.

Reuters a relatat că administrația Trump a notificat deja Congresul cu privire la intenția sa de a aproba vânzarea de motoare americane în valoare de 613 milioane de euro pentru KAAN, avionul de vânătoare de a cincea generație al Turciei, care este în prezent în curs de dezvoltare.

Marea întrebare este, însă, dacă Washingtonul va deschide și calea pentru ca Turcia să achiziționeze avioane de vânătoare F-35.

Prima administrație Trump a scos țara condusă de Recep Tayyip Erdogan din programul F-35 în 2019, după președintele turc a sfidat Washingtonul și a decis să cumpere sistemul rusesc de apărare antiaeriană S-400.

La momentul respectiv, oficialii americani au spus că dotarea Turciei cu un sistem defensiv rusesc ar expune avioanele F-35, prin colectarea potențială de date radar care ar putea ajunge, eventual, în mâinile Rusiei.

De ce se opun Israel și Grecia vânzării de F-35 în Turcia

Israelul și Grecia s-au opus în mod constant vânzării în Turcia de aparate F-35, argumentând că o astfel de mișcare le-ar eroda avantajul tehnologic și ar altera echilibrul militar regional.

În timp ce Grecia a comandat F-35, Israelul operează propriile versiuni modificate ale acestui aparat.

Aceste aeronave au fost deja trimise în misiuni în Liban, Siria și Iran.

Într-un interviu acordat Euractiv în luna mai, ambasadorul Israelului în Grecia, Noam Katz, a spus că atitudinea ostilă a Turciei în regiune este un motiv suficient pentru ca Washingtonul să respingă cererea Ankarei de a se reîntoarce în programul F-35.

„Americanii vor decide, iar America are propriile interese. Israelul consideră că, în acest moment, furnizarea acestor aeronave către Turcia nu este de dorit în regiunea noastră”, a spus Katz.

Demersuri pentru blocarea reprimirii Turciei în programul F-35

Peste Ocean, reprezentata democrată Dina Titus strânge semnături pe o scrisoare prin care îndeamnă Congresul să blocheze orice vânzare de avioane de vânătoare F-35 către Turcia.

„Vânzarea F-35 nu este o afacere încheiată”, a declarat pentru Euractiv un ofițer de informații regional la curent cu această chestiune.

Potrivit acestuia, vânzarea motoarelor KAAN este probabil să continue, în timp ce orice progres în ceea ce privește F-35 ar putea depinde de un acord în baza căruia Turcia își vinde sistemul rusesc S-400 unei țări terțe, fiind exclusă varianta de a-l returna Rusiei.

Coreea de Sud a fost menționată ca o posibilă destinație pentru S-400.

În timpul unei întâlniri cu Kimberly Ann Guilfoyle, ambasadorul SUA la Atena, Alexis Tsipras, fost prim-ministru grec și liderul partidului ELAS, a îndemnat Washingtonul să oprească vânzarea de echipamente militare americane suplimentare către Turcia, inclusiv avioane F-35.

Între timp, disputa diplomatică dintre Israel și Turcia s-a intensificat.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul ia „în serios” amenințările președintelui turc Erdogan la adresa statului evreu și a adăugat că va vorbi despre acest subiect cu Washingtonul.

F-35 include componente dezvoltate de israelieni

George Tzogopoulos, cercetător senior la Fundația Elenă pentru Politică Europeană și Externă (ELIAMEP), estimează că Trump este angajat în negocieri mai ample cu Erdogan privind rolul Turciei în Orientul Mijlociu și încearcă să „obțină maximum de rezultate” din discuții.

Între timp, Ankara susține că aprofundarea cooperării militare dintre Israel, Grecia și Cipru echivalează cu o încercare de a încercui geostrategic Turcia și reprezintă o amenințare la adresa securității sale naționale.

Surse din domeniul securității de la Ierusalim au dezvăluit că anumite componente ale programului F-35 sunt fabricate sau dezvoltate de companii israeliene.

Ar fi vorba, între altele, de sistemul de afișare montat pe cască, dezvoltat de antreprenorul israelian de apărare Elbit.

Ierusalimul, au adăugat sursele, n-ar fi încântat dacă aceste componente israeliene ar ajunge într-un avion de vânătoare turcesc.